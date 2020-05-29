Космос

Lenta.ruLenta.ruЗафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. В частности, появившаяся 10 сентября вспышка получила наивысший класс активности — X. Из-за сильного солнечного излучения экипаж МКС получил команду «алерт» и был вынужден перейти в специальное укрытие.
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Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Аргументы и Факты12:00

На Солнце зафиксировали крупнейшую за два года вспышку

News.ru10:42

На Солнце произошла вспышка, крупнейшая за три года

REGNUM10:34

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

РИА Новости09:27

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Lenta.ru07:32

Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки

Российская газета29 мая в 13:10

Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

ТАСС Наука 29 мая в 09:30
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика

На Украине предложили реанимировать «Будапештский формат»

Вашингтон, 1 июня 2020, 15:17 — REGNUM Украине и международным партнёрам следует возобновить переговоры в «Будапештском формате», заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 31 мая в своей статье на страницах издания Atlantic Counsil.
REGNUM 08:17
6
Политика

Россия ответила на обвинения в причастности к беспорядкам в США

Россия не имеет отношения к проходящим в США беспорядкам.
Lenta.ru 04:55
1,7K
Общество

В Москве провели более 200 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

Около 200—250 тыс. исследований на наличие антител к коронавирусной инфекции проведено в Москве.
RT на русском 12:24
Религия

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

Известия 11:28
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Космос

Корабль Crew Dragon стартовал к МКС

К Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
News.ru 30 мая в 15:47
4,7K
Фигурное катание

Евгения Медведева в Международный день защиты детей вспомнила о маме

Чемпионат 10:15
Происшествия

В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26
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Общество

Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве

RT на русском 11:11
29
Общество

McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
62
Общество

Польская компания прислала главе Россельхознадзора письмо из-за обвинений

Президент правления польской компании «Млековита» Дариуш Сапиньски написал главе Россельхознадзора Сергею Данкверту письмо, в котором официально опроверг факт вымогательства со стороны российского чиновника.
РБК 12:10
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Общество

Столичная полиция задержала еще двух активисток

В Москве рядом со зданием главного управления МВД полиция задержала еще двух активисток: Кристину Тимакову и автора телеграм-канала «Свободу России» Александру Калистратову.
Росбалт 12:30
29
Политика

Назван новый главный следователь МВД России

Lenta.ru 11:20
31
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС 12:16
130
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
382
Общество

ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания

В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны.
Lenta.ru 12:03
1
Политика

Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля

Москва, 1 июня 2020, 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.
REGNUM 11:47
Политика

В МИД России выразили демарш послу Чехии

Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога.
RT на русском 09:11
2
Шоу-бизнес

Парень Ольги Бузовой потратил на шопинг миллион рублей

Парень Ольги Бузовой похвастался своими дорогостоящими покупками, благодаря которым он чувствует себя гораздо легче, и теперь снова готов общаться со своими фолловерами и вести активную рабочую деятельность.
OvideO.ru 12:07
1
Общество

Илон Маск ответил на поздравления Рогозина по-русски

После пребывания на МКС Crew Dragon должен будет доставить астронавтов назад на Землю, после чего можно будет говорить об успехе миссии Demo-2 и появлении у США собственных пилотируемых кораблей, сообщает "Общественная служба новостей".
Южный Федеральный 03:19
1K
Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
221
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
2,6K
Футбол

Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой

Vprognoze.ru 11:08
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
3
Шоу-бизнес

Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

РЕН ТВ вчера в 20:23
1
Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Авто

Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс 07:45
17
Армия и оружие

Бомбардировщики США нарастили частоту полетов вдоль российской границы

REGNUM 08:51
6
Экономика

Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России

В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
РБК 06:12
2
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
435
Экономика

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Коммерсантъ вчера в 18:05
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