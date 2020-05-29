Космос

РИА НовостиРИА НовостиЗафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте НАСА. Это была вспышка М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших.
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Ученый сообщил о влиянии мощной вспышки на Солнце на жизнь землян

РБК18:20

Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце

Известия14:47

Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

ТАСС Наука 29 мая в 09:30

Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Аргументы и Факты12:00

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости09:27

Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки

Российская газета29 мая в 13:10

На Солнце зафиксировали крупнейшую за последние годы вспышку

ТК Звезда14:39
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Политика

Трамп призвал посадить протестующих на десять лет

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов стать более жесткими по отношению к участникам акций протестов против полицейского насилия.
Lenta.ru 16:56
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Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
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Общество

В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС 16:18
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
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Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета».
Православие и Мир 07:23
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Происшествия

В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса

РИА Новости 10:29
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
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Общество

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
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Футбол

ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе

Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
RT на русском 11:53
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Общество

В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте.
Известия 17:51
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Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Политика

Кадыров требует от властей США прекратить насилие

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал американские власти прекратить насилие в отношении градан.
Rusvesna.su 17:52
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Армия и оружие

Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии

Lenta.ru 08:32
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Общество

Роспотребнадзор отменил требование о заполнении самолетов на 50%

Роспотребнадзор отменил требование для авиакомпаний по загрузке самолетов только на 50%.
It`s My City 04:14
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Происшествия

На Кубани подтвердилось 80 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 80 новых случаев коронавирусной инфекции, такие данные приводит оперативный штаб региона.
Деловая газета. Юг вчера в 03:56
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Гаджеты

Microsoft временно отменила выпуск майского обновления Windows 10

Компания Microsoft озвучила реальные проблемы в последнем обновлении Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:34
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
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Здоровье

Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique)

Ожидаемая продолжительность жизни в России не превышала 31 год в конце XIX века, но достигла 69 лет в 1960-х годах: СССР наверстал отставание от западных стран.
ИноСМИ 18:36
Экономика

Новый владелец «Ведомостей» заявил о покупке издания на свои деньги

Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин заявил в интервью РБК, что купил издание на собственные деньги.
РБК 14:33
Экономика

Реальные доходы россиян снизятся в 2020 году из-за коронавируса

По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы российских граждан упадут на 5,2%. Об этом сообщается в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).
РЕН ТВ 17:42
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Происшествия

В Крыму задержали отца погибшей 6-летней девочки

ТАСС 16:26
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Общество

В Крыму смягчили правила заезда в отели для туристов при пандемии

В Крыму смягчили одно из новых требований к туристам при заезде в объекты размещения региона во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:03
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
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Единоборства

Все результаты турнира UFC Fight Night 176 – 31 мая 2020 года

Завершился последний весенний бойцовский турнир 2020 года UFC Fight Nights 176.
Metaratings вчера в 03:59
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Происшествия

Из-за ковида в Северо-Курильске объявлен режим ЧС

Режим ЧС ввели и-за эпидемиологической ситуации, 30 мая на Парамушире выявили двоих заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Сахалин.Инфо 18:07
Здоровье

22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в Приамурье зарегистрировано 528 случаев COVID-2019.
Телепорт 04:15
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Происшествия

Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 06:59
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Наука

Самые распространенные бактерии в океане выращивают вирус в своей ДНК

Исследователи смогли выяснить, что бактерии SAR11, живущие в воде и считающиеся самыми распространенными в мировом океане, могут выращивать вирус в собственной ДНК, заражая им другие организмы.
Discover24 вчера в 03:41
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