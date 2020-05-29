Космос
РИА НовостиЗафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте НАСА. Это была вспышка М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших.
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Политика
Трамп призвал посадить протестующих на десять лет
Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов стать более жесткими по отношению к участникам акций протестов против полицейского насилия.
Lenta.ru 16:56
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС 16:18
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета».
Православие и Мир 07:23
Происшествия
В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса
РИА Новости 10:29
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Общество
В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
Футбол
ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе
Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
RT на русском 11:53
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте.
Известия 17:51
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Кадыров требует от властей США прекратить насилие
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал американские власти прекратить насилие в отношении градан.
Rusvesna.su 17:52
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии
Lenta.ru 08:32
Общество
Роспотребнадзор отменил требование о заполнении самолетов на 50%
Роспотребнадзор отменил требование для авиакомпаний по загрузке самолетов только на 50%.
It`s My City 04:14
Происшествия
На Кубани подтвердилось 80 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 80 новых случаев коронавирусной инфекции, такие данные приводит оперативный штаб региона.
Деловая газета. Юг вчера в 03:56
Гаджеты
Microsoft временно отменила выпуск майского обновления Windows 10
Компания Microsoft озвучила реальные проблемы в последнем обновлении Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:34
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Здоровье
Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique)
Ожидаемая продолжительность жизни в России не превышала 31 год в конце XIX века, но достигла 69 лет в 1960-х годах: СССР наверстал отставание от западных стран.
ИноСМИ 18:36
Экономика
Новый владелец «Ведомостей» заявил о покупке издания на свои деньги
Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин заявил в интервью РБК, что купил издание на собственные деньги.
РБК 14:33
Экономика
Реальные доходы россиян снизятся в 2020 году из-за коронавируса
По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы российских граждан упадут на 5,2%. Об этом сообщается в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).
РЕН ТВ 17:42
Общество
В Крыму смягчили правила заезда в отели для туристов при пандемии
В Крыму смягчили одно из новых требований к туристам при заезде в объекты размещения региона во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:03
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Единоборства
Все результаты турнира UFC Fight Night 176 – 31 мая 2020 года
Завершился последний весенний бойцовский турнир 2020 года UFC Fight Nights 176.
Metaratings вчера в 03:59
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Происшествия
Из-за ковида в Северо-Курильске объявлен режим ЧС
Режим ЧС ввели и-за эпидемиологической ситуации, 30 мая на Парамушире выявили двоих заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Сахалин.Инфо 18:07
Здоровье
22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в Приамурье зарегистрировано 528 случаев COVID-2019.
Телепорт 04:15
Происшествия
Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США
По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 06:59
Наука
Самые распространенные бактерии в океане выращивают вирус в своей ДНК
Исследователи смогли выяснить, что бактерии SAR11, живущие в воде и считающиеся самыми распространенными в мировом океане, могут выращивать вирус в собственной ДНК, заражая им другие организмы.
Discover24 вчера в 03:41