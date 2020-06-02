Космос

РИА НовостиРИА НовостиЗафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте НАСА. Это была вспышка М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших.
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Магнитные бури 2020. Самая мощная за 3 года вспышка произошла на Солнце ВИДЕО

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Мощнейшую вспышку зафиксировали на солнце

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Ученый сообщил о влиянии мощной вспышки на Солнце на жизнь землян

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Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

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Ученый рассказал о влиянии мощной вспышки на Солнце на жизнь людей

Газета.Ru21:36

На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года

V-kosmose.com30 мая в 01:56

Мощная вспышка: солнце «вышло» из спячки

Свободная Пресса30 мая в 00:34
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Российские медучреждения не страдают от дефицита средств защиты

В Минздраве России сообщили, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях страны не наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты, а скорее заметен даже рост запасов.
Газета.Ru 17:42
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Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости 18:31
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Экономика

В июне самозанятым начнут возвращать налог за 2019 год

В июне этого года самозанятым гражданам России начнут возвращать налог на профессиональный доход, уплаченный ими в 2019 году.
Комсомольская правда вчера в 19:49
Наука

Кофе может исчезнуть из-за климатических изменений

ИА Красная Весна 10:29
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Общество

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ 19:58
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Игры

В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5

Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
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Футбол

Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией»

Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
ГЛАС.RU 14:17
Происшествия

На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Газета.Ru 11:50
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Музыка

Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv 06:09
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Политика

Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Шоу-бизнес

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Evo-rus.com 02:19
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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Общество

Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет»

Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram.
ИА Порт Амур 02:16
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Политика

Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Авто

Назвали российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Автосалоны KIA сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed российского производства.
32CARS.ru 08:53
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Общество

Коронавирус диагностировали у сотрудника Читинской Думы

Заражение коронавирусом диагностировали 1 июня у одного из сотрудников аппарата городской Думы.
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Общество

NYT: Трамп спрятался в бункере во время протестов у Белого дома

Деловое.ТВ 04:44
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Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru 20:41
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Политика

В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы

URA.Ru вчера в 08:21
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Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
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Наука

Ученые СПбПУ усовершенствовали аккумулятор для сенсоров

Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разрабатывают твердотельные тонкопленочные источники энергии, которые позволят создавать микроустройства и сенсоры нового поколения.
Planet Today 07:18
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
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Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
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Общество

Роспотребнадзор отменил требования по частичной загрузке самолетов

Ранее, 18 мая, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, согласно которым количество пассажиров в самолетах не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, чтобы в салоне была возможность соблюдения социальной дистанции.
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Общество

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Эхо Москвы 14:07
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