Космос
РИА НовостиЗафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте НАСА. Это была вспышка М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших.
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Магнитные бури 2020. Самая мощная за 3 года вспышка произошла на Солнце ВИДЕО
ГТРК Южный Урал30 мая в 05:12
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Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Происшествия
В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
РБК 07:38
Происшествия
На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
Происшествия
Погромы и мародерство: как мутировали мирные протесты в США
Утро на Бродвее: Протестующие не дают мародерам разбить двери магазина: Массовые акции начались в США после того, как 25 мая при задержании полицейский Дерек Шовен применил удушающий прием к чернокожему гражданину Джорджу Флойду.
РБК 11:27
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Происшествия
Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане
Дождь вчера в 13:42
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», но без участия России на первых порах.
РБК 20:09
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
РИА Новости 18:30
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу
На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
РБК 20:00
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
Lenta.ru 11:20
Здоровье
Жителям Бурятии придётся носить маски и перчатки до конца года
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с очередным обращением к населению.
Информ Полис online 05:57
Политика
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки
Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 19:43
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих
Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Здоровье
Российское лекарство от коронавируса поступит в клиники 11 июня
Первая партия российского противовирусного препарата «Авифавир», показавшего эффективность в клинических испытаниях против COVID-19, как предполагается, 11 июня поступит в российские клиники, сообщили вчера Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар».
Коммерсантъ 02:31
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:31
Футбол
Футболисты и тренеры «Спартака» сдали повторные тесты на коронавирус
Футболисты и тренерский штаб московского "Спартака" сдали повторные тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными, сообщается на сайте "красно-белых".
РИА Новости 13:47
Авто
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform 11:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало до конца января
Одион Игало успел провести за «Манчестер Юнайтед» только восемь матчей в различных соревнованиях.
Евро-футбол.ру вчера в 08:48
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 15:50
Космос
Астрономы исследуют природу бинарной системы 7 Vulpeculae
Система имеет период обращения около 69,3 дней, эксцентриситет орбиты 0.16, и известно, что первичная звезда имеет прогнозируемую скоростью вращения около 300 км / с. Недавно группа астрономов во главе с Петром Харманеком из университета в Праге, более подробно рассмотрела 7 Vul.
AstroNews.ru 13:23
Экономика
Госдума может принять закон о цифровых финансовых активах в июле
Госдума может принять закон о цифровых финансовых активах в июле, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Финансовом онлайн-марафоне Finversia-TV.
ТАСС 08:45