Общество

Lenta.ruLenta.ruЗафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter. «Мужчина в возрасте 44 лет — второй подтвержденный заболевший коронавирусом 2019-nCoV на Филиппинах», — сказано в сообщении.
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с чего всё началось
Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает
 филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.
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