с чего всё началось

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter. «Мужчина в возрасте 44 лет — второй подтвержденный заболевший коронавирусом 2019-nCoV на Филиппинах», — сказано в сообщении.

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

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