Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.

с чего всё началось

Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП), внедренную Центробанком РФ, после того как к ней присоединился Сбербанк.

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