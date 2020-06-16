Общество
РосбалтЗафиксирована высокая доля неудачных переводов в Сбербанк через СБП
Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП), внедренную Центробанком РФ, после того как к ней присоединился Сбербанк.
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Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.РБК15 июня в 23:00
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РБК: несколько банков сообщили о проблемах с переводами в Сбербанк через СБП
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