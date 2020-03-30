Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки выявлено 440 случаев коронавируса в 35 регионах России, всего заболевших в стране 2777, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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В России выявлено 440 новых случаев коронавируса

Взгляд.ру04:06

В России выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:52

В России выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM29 марта в 04:04

За сутки в РФ выявили 302 новых случая заражения COVID-19

News.ru30 марта в 05:07

В России за сутки выявлено 270 новых случаев коронавируса

Областная газета29 марта в 04:32

В Москве выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом

Mockva.ru29 марта в 04:11

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 35 регионах России

RT на русском04:03
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

В России выявили 440 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

В России выявлены 440 новых случаев заболевания коронавирусом.
Дни.ру 04:16
Футбол

«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы

Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.
REGNUM вчера в 04:47
Здоровье

Команду доктора Каабака уволили из Центра здоровья детей

Трансплантолог Михаил Каабак, делающий уникальные операции по пересадке почек детям до 6 кг, сообщил об увольнении двух врачей из своей команды.
Ридус 03:32
Общество

В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы

Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
REGNUM 03:21
Экономика

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Ведомости 29 марта в 17:13
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Происшествия

Коронавирус подтвержден еще у 7 череповчан

Московский референс-центра подтвердил коронавирус у еще семи череповчан.
CPV.ru 03:35
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Общество

Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет

Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:09
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Экономика

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:55
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

500 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России

За последние сутки в России зарегистрировали 500 случаев коронавирусной инфекции.
Твой Иркутск вчера в 05:45
Общество

Число выздоровевших в Москве увеличилось до 115 человек

В Москве после лечения от новой коронавирусной инфекции из больниц выписались 115 человек.
Вести.Ru 03:01
Общество

Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина

Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
СургутИнформТВ вчера в 04:48
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Газета.Ru вчера в 21:38
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Общество

Педиатр призвал отказаться от прогулок с детьми в условиях пандемии

Специалиста поддержал главный инфекционист Москвы Николай Малышев, который заявил, что самоизоляция должна соблюдаться в установленном режиме, в противном случае принятые властями меры не имеют смысла.
News.ru 03:53
Общество

Введение пропускного режима в Челябинской области не исключается

Напомним, с 31 марта в Челябинской области по распоряжению главы региона действует режим обязательной самоизоляции.
Вечерний Челябинск 04:11
Общество

«Газпром» возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

Поставки газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" возобновились 31 марта после завершения плановых профилактических работ.
ТАСС 03:25
Здоровье

Третий случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 31 марта в Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 11:21
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Шоу-бизнес

Певица Жасмин переболела коронавирусом вместе с сыном

Российская певица из Дагестана Жасмин сделала сенсационное заявление, что она перенесла коронавирус вместе с сыном.
Народные новости вчера в 07:50
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса

Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Инфорос вчера в 12:18
Экономика

Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизили до 15%, закон принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении.
ИА Клерк.Ру вчера в 04:22
Здоровье

На Сахалине подтвержден еще один случай коронавируса

В Сахалинской области подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом.
АСТВ 01:43
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