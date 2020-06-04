Коронавирус
Lenta.ruЗафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса
У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой исследования Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир».
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Общество
Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд
Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.
Коммерсантъ 13:28
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Хоккей
НХЛ представила формат плей-офф текущего сезона
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила формат проведения серий плей-офф и порядок посева команд.
Газета.Ru 17:19
Общество
В Приморье назвали условие освобождения от изоляции прибывающих в регион
Пассажиров, прибывающих в Приморье, с 7 июня освободят от обязательного 14-дневного карантина при условии, что у них нет признаков ОРВИ, сообщает правительство региона.
РИА Новости 19:58
Технологии
Эксперт рассказал, как определить, что ваш смартфон прослушивается
Как рассказал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, есть признаки, по которым можно определить, что ваш смартфон прослушивается.
Газета Кемерова 00:45
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 19:53
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ 17:31
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Наука
Как физик Алексей Кавокин помог России обойти Google в квантовой гонке
Недавно получил одну из самых престижных наград в мире Quantum Devices Award, совершив открытие, которое позволит сделать массовое производство квантовых компьютеров не сюжетом фантастических романов, а реальностью.
Собака.ru 13:11
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Через свой аккаунт в Twitter американская компания SpaceX Илона Маска сообщила о запуске ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находятся 60 спутников Starlink.
Военное дело 00:52
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Здоровье
60 новых случаев коронавируса выявили в Хабаровском крае за сутки
За сутки в крае зарегистрировано 60 новых случаев заболевания среди жителей Хабаровска и ряда муниципальных районов края.
AmurMedia.ru 04:25
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Технологии
«ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы»
Представители компании уточнили, что система распознает более 10 жестов, с помощью которых можно начинать и останавливать запись, просматривать видео и включать различные эффекты.
RuNews24.ru 04:39
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Авто
Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня 01:24
Происшествия
Две женщины умерли от коронавируса в Новосибирской области
За сутки зарегистрировано две смерти от коронавируса. Не смогли победить недуг 34-летняя и 59-летняя женщины.
Kursk.com 03:19
Общество
В МЧС нашли способ ликвидации ЧП в Норильске
Городовой 03:38
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Здоровье
На странице минздрава Камчатки рассказали о «коллапсе здравоохранения»
Напомним, 4 июня в Петропавловске-Камчатском на линию вышли шесть бригад скорой медицинской помощи.
ИА Красная Весна 07:00
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 02 июня в 07:58
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс 02:59
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
Здоровье
Замену витаминам из аптеки назвал доктор Мясников
Ранее «МК в Волгограде» сообщал, что доктор Мясников назвал лучший способ укрепить иммунитет в период пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 14:27