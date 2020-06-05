Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЗафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса

У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой исследования Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россияне стали меньше тревожиться из-за пандемии

Московский Комсомолецвчера в 19:44

Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:32

Чего боятся граждане

Коммерсантъвчера в 17:44

Исследование: потребительские настроения россиян с апреля значительно улучшились 👍

Банки.рувчера в 17:01

Эксперты зафиксировали снижение тревожности у российских потребителей

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
121
Экономика

Объем несырьевого экспорта Москвы вырос до $6,5 млрд в 2020 году

В первом квартале объем несырьевого экспорта Москвы достиг $6,5 млрд, указано в сообщении.
Газета.Ru 00:34
Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 03 июня в 09:16
301
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 03 июня в 06:04
702
Шоу-бизнес

Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания вчера в 12:40
7
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Газета.Ru вчера в 11:52
464
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
1,8K
Наука

Ученый сообщил срок действия иммунитета к COVID-19

Ученые смогли узнать, у кого может быть иммунитет к коронавирусу.
Evo-rus.com вчера в 23:32
6
Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
769
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3K
Политика

Польша завершила первый этап строительства канала на Балтийской косе

Первый этап работ по строительству канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов.
Известия 01 июня в 21:23
128
Гаджеты

Все смартфоны, которые получат Android 11

Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices вчера в 10:27
8
Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03 июня в 18:23
78
Политика

Лукашенко назначил новый состав правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском вчера в 04:58
206
Общество

Сенатор из Мексики случайно оголила грудь во время видеотрансляции

Актуальные Новости вчера в 06:34
49
Общество

YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию

YouTube заблокировал на одном из каналов агитационный ролик, где важность поправок в Конституцию объясняется высмеиванием персонажа-гея.
Афиша Daily вчера в 06:56
556
Происшествия

В Липецке чиновник арестован за взятку в размере 2,6 млн рублей

Советский районный суд Липецка вынес решение об аресте подозреваемого во взятке в особо крупном размере заместителя директора ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области".
Российская газета вчера в 08:35
41
Общество

1 июля в Волгоградской области состоится опрос о часовом поясе

В дни голосования по поправкам в Конституцию (с 25 июня по 1 июля) волгоградцы смогут высказать свое мнение о том, стоит ли оставлять местное время или лучше перевести его на московское.
Вечерний Волгоград вчера в 11:01
207
Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива

В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения.
Lenta.ru 00:25
12
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
1,2K
Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM вчера в 00:41
57
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
71
Космос

В корабле Маска нашли российские детали

Городовой вчера в 01:56
2,2K
Происшествия

Вора в законе задержали в Великом Новгороде

Сотрудники полиции и ФСБ задержали в частном доме в Великом Новгороде предполагаемого "вора в законе".
Колмово.ру вчера в 11:31
3
Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru вчера в 06:28
38
Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК вчера в 10:36
1K
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
306
Общество

Приморье отменяет карантин для приезжающих

Приезжающих в Приморский край граждан не будут помещать на двухнедельный карантин для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.
Газета.Ru вчера в 20:54
9
Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

ИА Красная Весна вчера в 05:33
10
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное