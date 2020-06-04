Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЗафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса

У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой исследования Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир».
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с чего всё началось

Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян

Ограничения, связанные с распространением нового коронавируса COVID-19, не повлияли на сбережения 42% россиян, а у 4% они даже выросли, показало совместное исследование The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости17:14

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Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса

Lenta.ru19:32

Эксперты назвали товары, на которых россияне не планируют экономить

Газета.Ru17:00

Исследование: почти 49% россиян планируют сократить расходы на отпуск и досуг

ТАСС17:34

Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян

РИА Новости17:14

Покупки на дистанции

Российская газета17:01

Чего боятся граждане

Коммерсантъ17:44

Эксперты зафиксировали снижение тревожности у российских потребителей

РБК17:00
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Космос

Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов

Астрономам из Австралии удалось зафиксировать источники имеющих загадочное происхождение радиосигналов, известных также под названием FRB.
Актуальные Новости 02 июня в 05:39
1
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
1K
Общество

Третий случай смерти от COVID-2019 зарегистрирован в Амурской области

4 июня в Приамурье выявлено 22 новых случая новой коронавирусу, а всего их 588.
Телепорт 21:11
Шоу-бизнес

Бывшая жена «рыжего» «Иванушки» выставила на продажу его квартиру

Банкова выставила на продажу квартиру «рыжего», в которой он жил ещё до встречи с ней. Видимо, после развода певец оставил это жилье детям.
Комсомольская правда 14:43
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
2,9K
Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
285
Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
1,9K
Авто

Продажи автомобилей в Британии упали в мае на 89%

В мае в Великобритании было продано 20,2 тыс. автомобилей, говорится в отчете британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Коммерсантъ 14:41
Космос

Астронавты США простились с Байконуром

В минувшую субботу ракета Falcon 9 компании Маска SpaceX впервые в истории (со второй попытки) осуществила частный запуск человека в космос, отправив на борт МКС двух американских астронавтов.
Мир новостей 02 июня в 17:34
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
668
Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
4,2K
Космос

Первых туристов выбрали для полёта на МКС на Crew Dragon

Ореанда-Новости 04:22
7
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 23:09
302
Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

При введении онлайн-тахографов процесс будет автоматизирован, система сама выставит штраф.
Коммерсантъ 17:58
1
Общество

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru 13:14
193
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
957
Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами

В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
7
Шоу-бизнес

Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях

Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
RuNews24.ru 05:42
Энергетика

СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+

Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.
РБК 21:40
2
Происшествия

В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей

В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56
59
Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия 02 июня в 08:24
1,2K
Здоровье

В Волгоградской области назвали районы с самой высокой рождаемостью

Рассказываем, где в Волгоградской области самые высокие показатели рождаемости и сколько всего в регионе насчитывается жителей.
Волгоградская правда 22:45
53
Общество

Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии

В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
1,2K
Наука

Молекулы соли могут заменить транзисторы в новейших жестких дисках

В научном журнале Angewandte Chemie была опубликована свежая статья, в которой говорится о новом исследовании.
Ferra вчера в 12:37
Хоккей

НХЛ рассказала о формате плей-офф

Пресс-служба НХЛ рассказала, в каком формате пройдёт плей-офф соревнования.
Sport.ru 16:14
Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
412
Здоровье

В Хакасии заберут в больницу «легких» больных с коронавирусом

Власти Хакасии по инициативе Роспотребнадзора могут ввести в регионе обязательную госпитализацию пациентов с легкой или бессимптомной формой течения коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 20:07
Общество

СМИ узнали о жалобах сотрудников стартапа Revolut на угрозы увольнением

Британский финтех-стартап Revolut, одним из основателей которого является выходец из России Николай Сторонский, заставил нескольких сотрудников покинуть компанию по собственному желанию или сограситься на снижение зарплаты.
РБК 22:51
1
Политика

Захарова объяснила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты

Попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами назвала заявления американского генерального прокурора Уильяма Барра о многостороннем иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами.
Российская газета 17:08
159
Политика

Пострелявшего из лука в «кабана» Зеленского высмеяли в сети

Lenta.ru 21:47
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