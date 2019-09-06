Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо

Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба" на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября. Они посадили его в стакан и попытались выяснить в интернете, что бы это могло быть, но так и не определили вид существа.
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с чего всё началось
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live
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Газета.Ru01:31

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Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба

Lenta.ruвчера в 19:02

В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо

РИА Новостивчера в 21:20

Британцы испугались загадочного существа с клыками и клювом

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Жители Великобритании обнаружили странное существо

Газета.Ru01:31

С клыками и клювом: британская пара обнаружила необычное существо

МИР 24вчера в 20:37

Супруги из Великобритании обнаружили в своем дворе неизвестное существо

ТК Звездавчера в 23:16

В Великобритании нашли «упавшее с неба» странное существо

Российская газета00:44
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Политика

Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
Lenta.ru 04:41
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Грузовое судно перевернулось у берегов США

Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
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Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
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Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи

После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Финансы

ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
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Политика

Сергей Собянин оценил предварительные итоги выборов в Мосгордуму

Вечерняя Москва 00:44
Общество

Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской

Коммерсантъ вчера в 14:48
Космос

Солнце заморозит жизнь на Земле, считают специалисты

Процесс охлаждения Солнца займет десятки миллиардов лет. По их оценке, жизнь на Земле будет заморожена через пять миллиардов лет.
Слово и Дело 07 сентября в 13:51
Политика

Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%

Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.
iReactor 04:33
Авто

Беспилотники «Яндекса» проехали 1 млн км

Ведомости 03:00
Политика

Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Наука

Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу

Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Армия и оружие

Солдаты ВСУ в Донбассе расстреляли красное Знамя Победы

ФАН 03:37
Политика

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Происшествия

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Происшествия

В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38
Здоровье

Врачи рассказали, какие странные предметы находили внутри пациентов

Доктора рассказали, какие странные предметы извлекали из анальных отверстий людей хирургическим путём.
Газета Кемерова 02:10
Происшествия

В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада

Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Кино

«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 07 сентября в 15:00
Политика

Места в парламенте Севастополя достанутся пяти партиям

После обработки 98,37% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов законодательного собрания в Севастополе в новый состав парламента по партийным спискам проходят пять партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, СР и Партия пенсионеров, сообщил глава горизбиркома Севастополя Сергей Даниленко.
РИА Новости вчера в 22:47
Футбол

В Минфине поддержали законопроект о продаже пива на стадионах

В Минфине подготовили положительный отзыв на законопроект, в котором речь идет о торговле пивом на российских стадионах в ходе футбольных матчей.
Капитал страны 03:56
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Спорт

Египтяне победили в смешанной эстафете на ЧМ по современному пятиборью

ТАСС вчера в 13:22
Технологии

Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта

В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
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Политика

Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

Коммерсантъ вчера в 16:45
Политика

Все действующие главы регионов побеждают на выборах

Газета.Ru 02:45
Армия и оружие

Сообщается о нанесении Израилем очередного авиаудара по Сирии

По данным SOHR, офис которой находится в Лондоне, Израиль нанёс авиаудар по целям в районе города Абу-Камаль (провинция Дейр-эз-Зор).
Военное обозрение вчера в 23:24
Авто

«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva

Производство внедорожников Chevrolet Niva на тольяттинском заводе «GM-АвтоВАЗ» сегодня, 9 сентября, было возобновлено после остановки конвейера предприятия на неделю.
CarsWeek.ru 02:42
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