В российском Минэнерго заверяют: вопрос вот-вот решится. Этому способствует и то, что королевство оказалось в весьма затруднительном положении. Добыча на крупнейшем в стране месторождении Тайра приостановлена, и главному противнику СП-2 придется закупать в Германии газ, поставляемый из России.

Происшествия Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей.

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Экономика Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.

Политика Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".

Финансы В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

Футбол Вудворд не планирует увольнять Сульшера из МЮ Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд не намерен отправлять в отставку главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера из-за неудачного старта сезона.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика «Честь имею»: глава Нацполиции Украины подал в отставку Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подает в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".

Экономика Солонин не рассматривает продажу контрольного пакета акций Qiwi Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что сооснователи группы Qiwi - Солонин и Борис Ким - хотят продать такие проекты, как карты рассрочки "Совесть" и Рокетбанк, а также рассматривают продажу других активов.

Происшествия В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Хоккей «Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша «Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.

Происшествия Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.

Политика WP: Трамп требовал заморозить военную помощь Украине из-за коррупции Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским 25 июля пытался убедить своего коллегу из Украины начать расследование в отношении Хантера Байдена.

Общество Авторы Batman: Arkham Origins продолжают тизерить нового «Бэтмена» WB Montreal, создатели Batman: Arkham Origins, начали всерьёз тизерить новую часть «Бэтмена» после вчерашнего намёка с поздравлениями величайшего детектива.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.