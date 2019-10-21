Армия и оружие
Полит.руЗаголовки утра. 21 октября
РБК: «Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран». Глава государства отметил готовность России конкурировать в борьбе за сотрудничество со странами Африки, но отметил, что такая конкуренция должна быть цивилизованной.
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Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
Шойгу: в Сирии без охраны остались 12 тюрем с боевиками
«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», - заявил Шойгу.
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Экономика
В России пройдут массовые сокращения
В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
Общество
Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предложила главе Минстроя Владимиру Якушеву снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Футбол
Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне
«Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Футбол
Киевское «Динамо» минимально одолело «Александрию»
В центральном матче 11-го тура чемпионата Украины «Динамо» взяло верх над «Александрией». Итог встречи предрешил один забитый мяч.
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Общество
На Украине извинились перед экс-главой НБУ за номер студии «Квартал 95»
Министр культуры молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский принёс извинения бывшей главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой за участие известного украинского академического народного хора в скандальном номере студии «Квартал 95».
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Происшествия
Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге
По данным Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, столкнулись трамвай №60 и маршрутка К-235, в результате маршрутное такси перевернулось на бок.
Происшествия
Число пострадавших от прорыва дамб в Красноярском крае выросло до 27
До 27 человек увеличилось число пострадавших в результате прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края.
Армия и оружие
Индийский Кашмир обстреляли со стороны Пакистана, есть погибшие
Трое получили ранения при обстреле, который велся со стороны Пакистана.
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Гаджеты
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Здоровье
Названы продукты, которые снимут воспаление поджелудочной железы
Для приготовления полезного сока понадобятся ¼ свеклы, 1 морковь, 5 столовых ложек сока лимона, 1 стакан воды.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Происшествия
Лайнер Air France совершил аварийную посадку в Токио
Пассажирский "Боинг-777" французской авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда.