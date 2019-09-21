21 сентября в городе Лестер на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» в рамках 6-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Лестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра завершилась волевой победой «лис» со счетом 2:1.

Политика Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.

Шоу-бизнес Гоша Куценко пожаловался на парковку в ЦУМе за 17 тысяч рублей Куценко сфотографировал терминал, на котором отображается сумма в 17 400 рублей за 23 часа парковки.

Происшествия В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Шоу-бизнес Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров заявил, что артистка перенесла вторую операцию.

Политика Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.

Космос Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной В самых крайних областях Вселенной гибнут галактики. Их звездообразование прекращается, и астрономы хотят знать, почему.

Происшествия Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.

Политика МИД Украины констатировал развал санкционного режима против России Дипломат напомнил, что санкционный режим - это целостный механизм, и если кто-то из лидеров начинает обмениваться визитами с властями РФ, то это сказывается на нем. "Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций - все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма", - посетовал Пристайко.

Экономика Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.

Гаджеты Экран Apple iPhone 11 прошел проверку на прочность Эксперты проверили прочность экранов в iPhone 11. В Apple назвали используемое стекло самым прочным из всех поколений смартфонов.

Шоу-бизнес Саша Артемова из «Дома-2» впервые стала мамой Родители пока не стали называть пол ребенка и показывать его лицо.

Футбол Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить.

Шоу-бизнес Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.

Политика МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.