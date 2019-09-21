Футбол

REGNUMREGNUMЗаголовок: «Лестер» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

Лестер — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
19′
Мусса Сиссоко
29′
Харри Кейн
Айосе Перес
Деннис Прат
67′
67′
Мусса Сиссоко
Виктор Ваньяма
Рикарду Перейра
69′
72′
Виктор Ваньяма
79′
Эрик Ламела
Кристиан Эриксен
Харви Барнс
Демарай Грэй
82′
Демарай Грэй
83′
Юри Тилеманс
Хамза Чоудури
84′
Джеймс Мэддисон
85′
86′
Танги Ндомбеле
Лукас Моура
21 сентября в городе Лестер на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» в рамках 6-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Лестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра завершилась волевой победой «лис» со счетом 2:1.
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