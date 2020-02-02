Происшествия
Газета.RuЗагорелось здание «Лениздата» в Петербурге
Уточняется, что пожар произошел в здании по ул. Набережная реки Фонтанки. Спасатели сообщили, что горение площадью 100 кв. м. произошло на четвертом этаже пятиэтажного "Лениздата". В настоящее время пожар пытаются ликвидировать около 60 человек и 16 единиц спецтехники.
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Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Здоровье
Коронавирус подтвердился у китайца в Забайкалье со второго раза
У гражданина Китая, который был госпитализирован с коронавиурсом в Забайкалье, первое исследование анализов дало отрицательный результат, вторые пробы дали положительный.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Политика
Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»
Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
Общество
В Приморье откроют изоляционные пункты для граждан Китая
Изоляционные пункты для граждан Китая с подозрением на коронавирус откроют в Приморье, сообщает PRIMPRESS. и кто обладает видом на жительство в России.
Здоровье
Об инсульте в 30 лет рассказала Малышева
С инфарктом и инсультом могут столкнуться в 30-летнем возрасте дети, имеющие высокий холестерин, заявила известная российская телеведущая Елена Малышева.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Политика
Лавров призвал бережно относиться к изменению Договора об Антарктиде
Ранее «ФедералПресс» писал, что Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как российская экономика уходит от доллара.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Общество
Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения
Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
Авто
Где продаются самые дешевые автомобили в России
Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).
Политика
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила у Путина заступничества
Напомним, Карина Цуркана обвиняется ФСБ в передаче молдавской Службе информации и безопасности данных из писем Министерства энергетики РФ, имеющих гриф секретности, о поставках электричества в Крым и природного газа в Молдавию.
Армия и оружие
Попадание противотанковой ракеты в движущийся Т-90А сняли на видео
Двигавшийся основной боевой танк Т-90А получил попадание управляемой ракеты в левый бок башни.
Происшествия
Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени
Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Политика
Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
Политика
В Кремле отреагировали на скандал с блокадниками в Керчи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал детально разобраться в ситуации с поздравлением керченских ветеранов блокады Ленинграда и не устраивать "охоту на ведьм".
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Авто
Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до Москвы
Как сообщает издание, 1 февраля минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 были замечены на территории дилерского центра «Автолайт» в Москве.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ
Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
Футбол
The Sun: «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов
«Ювентус» планирует заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, заплатив за него летом 180 миллионов евро, информирует The Sun.