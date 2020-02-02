Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗагорелось здание «Лениздата» в Петербурге

Уточняется, что пожар произошел в здании по ул. Набережная реки Фонтанки. Спасатели сообщили, что горение площадью 100 кв. м. произошло на четвертом этаже пятиэтажного "Лениздата". В настоящее время пожар пытаются ликвидировать около 60 человек и 16 единиц спецтехники.
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В Петербурге горит «Лениздат»

АиФ Санкт-Петербург02:30

На набережной реки Фонтанки горит «Лениздат»

Телеканал Санкт-Петербург02:21

Площадь пожара в «Лениздате» в Петербурге выросла до 200 «квадратов»

РИА Новости02:23

Появилось видео с места пожара в здании «Лениздата» в Петербурге

Петербургский дневник02:30

Площадь пожара в «Лениздате» увеличилась до 200 квадратных метров. Людей эвакуируют

Фонтанка.Ру02:09

Видео с места пожара в здании «Лениздата» в Петербурге

РЕН ТВ01:50

Из загоревшегося бизнес-центра «Лениздат» эвакуировали 100 человек

78.ru02:30
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Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Здоровье

Коронавирус подтвердился у китайца в Забайкалье со второго раза

У гражданина Китая, который был госпитализирован с коронавиурсом в Забайкалье, первое исследование анализов дало отрицательный результат, вторые пробы дали положительный.
Московский Комсомолец Чита 01:43
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Происшествия

СК сообщил о задержании организатора вечеринки в кафе в Новосибирске

Известия 02:25
Происшествия

Чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии

Газета.Ru 02:05
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru вчера в 10:24
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости 00:59
Политика

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
РБК вчера в 05:35
Общество

В Приморье откроют изоляционные пункты для граждан Китая

Изоляционные пункты для граждан Китая с подозрением на коронавирус откроют в Приморье, сообщает PRIMPRESS. и кто обладает видом на жительство в России.
Primpress.ru 02:06
Здоровье

Об инсульте в 30 лет рассказала Малышева

С инфарктом и инсультом могут столкнуться в 30-летнем возрасте дети, имеющие высокий холестерин, заявила известная российская телеведущая Елена Малышева.
Live24 01:24
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости вчера в 03:14
Политика

Лавров призвал бережно относиться к изменению Договора об Антарктиде

Ранее «ФедералПресс» писал, что Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как российская экономика уходит от доллара.
ФедералПресс вчера в 23:12
Футбол

Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета вчера в 17:05
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
Общество

Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
РИА Новости 02:09
Авто

Где продаются самые дешевые автомобили в России

Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).
Автоновости дня 31 января в 00:29
Политика

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила у Путина заступничества

Напомним, Карина Цуркана обвиняется ФСБ в передаче молдавской Службе информации и безопасности данных из писем Министерства энергетики РФ, имеющих гриф секретности, о поставках электричества в Крым и природного газа в Молдавию.
Красная весна 31 января в 03:09
Армия и оружие

Попадание противотанковой ракеты в движущийся Т-90А сняли на видео

Двигавшийся основной боевой танк Т-90А получил попадание управляемой ракеты в левый бок башни.
Российская газета вчера в 12:26
Происшествия

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Интерфакс вчера в 03:17
Политика

Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
REGNUM 00:39
Политика

В Кремле отреагировали на скандал с блокадниками в Керчи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал детально разобраться в ситуации с поздравлением керченских ветеранов блокады Ленинграда и не устраивать "охоту на ведьм".
РИА Новости Крым 31 января в 05:43
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости вчера в 04:10
Авто

Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до Москвы

Как сообщает издание, 1 февраля минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 были замечены на территории дилерского центра «Автолайт» в Москве.
Тарантас Ньюс вчера в 12:25
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Советский спорт вчера в 00:16
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

ТАСС вчера в 19:58
Футбол

The Sun: «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов

«Ювентус» планирует заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, заплатив за него летом 180 миллионов евро, информирует The Sun.
Бомбардир.ру 01:39
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