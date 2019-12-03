Происшествия
ИнтерфаксЗагоревшийся в Петербурге ангар обрушился
Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
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Спасатели в Петербурге тушат мощный пожар на контейнерном терминале
Петербургский дневниквчера в 23:04
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Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Футбол
Андрей Шевченко: Я хотел бы найти команду в Италии
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, какой он видит свою будущую карьеру.
Политика
Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию
Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем.
Энергетика
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Хоккей
«Вашингтон» обменял обладателя Кубка Стэнли Стивенсона в «Вегас»
В розыгрыше Кубка Стэнли форвард принял участие в шести матчах, не отметившись очками. Чандлер является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Происшествия
Полиция раскрыла межрегиональную группировку наркоторговцев
Полиция задержала 14 участников преступной группировки наркоторговцев, которых подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
Общество
В Госдуме предложили приравнять продажу наркотиков к терроризму
Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов заявил, что в несет в Госдуму законопроект, приравнивающий наркоторговцев наркоторговцев к террористам.
Происшествия
В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка
Происшествия
В Оренбурге изменили движение транспорта из-за обрушения моста
В Оренбурге из-за обрушения моста введено ограничение движения транспорта на ул. Терешковой на подъезде к путепроводу на 19+962 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
Интернет
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Эксперты Роскачества провели исследование наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте AppStore и Google Play.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Политика
Об отмене «северных» надбавок речи не идёт — Песков
Отменять надбавки к зарплатам для работников северных регионов России не планируется.
Технологии
Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Происшествия
В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
В Забайкальском крае следователи задержали 30-летнего предпринимателя, организовавшего рейс Сретенск-Чита, в ходе которого автобус с пассажирами рухнул с моста в русло реки Куэнга.
Экономика
В Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Технологии
Пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10
Пользователь reddit, назвавший себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления и объяснил, почему Microsoft оставила её доступной.
Происшествия
Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале
Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Общество
Маркетплейс Сбербанка и «Яндекса» Bringly перестал принимать заказы
Трансграничный маркетплейс Сбербанка и «Яндекса» Bringly перестал принимать заказы, говорится на сайте сервиса.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Гаджеты
Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro
В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
Авто
Аналитики назвали причины спада мировых продаж автомобилей
Частное аналитическое агентство провело исследование мирового авторынка, по результатам которого удалось узнать о стремительном падении продаж новых моделей автомобилей.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек
Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.