Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЗагоревшийся в Петербурге ангар обрушился

Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
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Источник: загоревшийся в Петербурге ангар рухнул

ТАССвчера в 23:27

Стали известны подробности пожара на складах в Шушарах

АБНвчера в 22:58

Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился

Интерфаксвчера в 23:22

Смольный: Пожар в Шушарах на экологии пока не отразился

Фонтанка.Рувчера в 23:30

Спасатели в Петербурге тушат мощный пожар на контейнерном терминале

Петербургский дневниквчера в 23:04

Стало известно, что хранилось на загоревшемся в Шушарах складе

78.ruвчера в 21:24

В Петербурге при крупном пожаре в ангаре никто не пострадал

РИА Новостивчера в 21:49
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Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия вчера в 07:21
Футбол

Андрей Шевченко: Я хотел бы найти команду в Италии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, какой он видит свою будущую карьеру.
Советский спорт вчера в 02:16
Политика

Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем.
РБК вчера в 23:15
Энергетика

В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ вчера в 22:17
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости вчера в 01:39
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Хоккей

«Вашингтон» обменял обладателя Кубка Стэнли Стивенсона в «Вегас»

В розыгрыше Кубка Стэнли форвард принял участие в шести матчах, не отметившись очками. Чандлер является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.
Чемпионат вчера в 23:48
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
RT на русском вчера в 03:16
Происшествия

Полиция раскрыла межрегиональную группировку наркоторговцев

Полиция задержала 14 участников преступной группировки наркоторговцев, которых подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
РЕН ТВ вчера в 23:37
Общество

В Госдуме предложили приравнять продажу наркотиков к терроризму

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов заявил, что в несет в Госдуму законопроект, приравнивающий наркоторговцев наркоторговцев к террористам.
АБН вчера в 05:33
Происшествия

В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка

РИА Новости вчера в 07:01
Происшествия

В Оренбурге изменили движение транспорта из-за обрушения моста

В Оренбурге из-за обрушения моста введено ограничение движения транспорта на ул. Терешковой на подъезде к путепроводу на 19+962 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
REGNUM вчера в 11:49
Интернет

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Эксперты Роскачества провели исследование наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте AppStore и Google Play.
Экономика сегодня 00:00
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Об отмене «северных» надбавок речи не идёт — Песков

Отменять надбавки к зарплатам для работников северных регионов России не планируется.
REGNUM вчера в 07:10
Технологии

Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Газета.Ru вчера в 07:39
Происшествия

В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС

РБК вчера в 23:12
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкальском крае следователи задержали 30-летнего предпринимателя, организовавшего рейс Сретенск-Чита, в ходе которого автобус с пассажирами рухнул с моста в русло реки Куэнга.
Российская газета вчера в 09:38
Экономика

В Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 09:01
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Технологии

Пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10

Пользователь reddit, назвавший себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления и объяснил, почему Microsoft оставила её доступной.
News.ru вчера в 02:45
Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
РИА Новости вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Новые Известия вчера в 09:45
Общество

Маркетплейс Сбербанка и «Яндекса» Bringly перестал принимать заказы

Трансграничный маркетплейс Сбербанка и «Яндекса» Bringly перестал принимать заказы, говорится на сайте сервиса.
Retailer.ru вчера в 11:16
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Гаджеты

Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro

В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
MobiDevices вчера в 04:25
Авто

Аналитики назвали причины спада мировых продаж автомобилей

Частное аналитическое агентство провело исследование мирового авторынка, по результатам которого удалось узнать о стремительном падении продаж новых моделей автомобилей.
Car.ru вчера в 03:44
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
РИА Новости вчера в 22:35
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