Они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода. Благодаря их самоотверженным действиям удалось избежать еще больших жертв.

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Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

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