Происшествия
ТАССЗагоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить48
Они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода. Благодаря их самоотверженным действиям удалось избежать еще больших жертв.
— Александр Беглов, российский политикREGNUM 04:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Смольный назвал загоревшийся аппарат ИВЛ причиной пожара в больнице Святого Георгия
КП - Санкт-Петербург05:33
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Происшествия
Власти Петербурга помогут родственникам погибших при пожаре в больнице
Родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге будет оказана необходимая помощь, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 04:52
Происшествия
Один иранский военный корабль подбил ракетой другой
Вести.Ru вчера в 07:35
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Общество
В Москве введен обязательный масочный режим
По указу мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая текущего года жители столицы обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах и при поездках на всех видах общественного транспорта.
Москва. Северо-Запад 03:02
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Происшествия
Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину
Хозяин частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал вину, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском 05:18
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Здоровье
В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на прошлой неделе сообщил, что у многих детей, у которых диагностировали воспалительный синдром, были положительные анализы на антитела к коронавирусу.
РИА Новости 03:06
Происшествия
В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом
Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:39
Экономика
Малый бизнес дождался списания налогов и соцвзносов
Нужно списать налоги всему малому и среднему бизнесу, призывает Костальгин.
Ведомости вчера в 15:53
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус
Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
Общество
В России выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 регионах России выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом.
Вести Татарстан 04:00
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Игры
Релиз Star Wars Episode I: Racer перенесли за день до выхода игры
Релиз Star Wars Episode I: Racer был перенесен на более позднюю дату. Об этом в твиттере сообщила студия Aspyr.
CyberSport.ru вчера в 22:31
Армия и оружие
Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая
ВВС Индии выпустили несколько истребителей Су-30МКИ из-за появления китайских вертолетов в районе границы, неподалеку от Ладакхе, что было расценено военными как потенциальная угроза.
RuNews24.ru 04:56
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Футбол
Месси признан лучшим в Лиге чемпионов по соотношению голов и матчей
Лучшим стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забивает 0,8 гола за одну игру. Всего на его счету 114 мячей в 141 матче.
Pravda.Ru 05:22
Общество
Сооснователь Lamoda станет исполнительным директором «Магнита»
Новым исполнительным директором сети супермаркетов «Магнита» станет Флориан Янсен — один из основателей онлайн-ритейлера Lamoda.
Adindex.ru 03:51
Единоборства
Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249
Metaratings 03:51
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
Здоровье
На Кубани выявлено более двух тысяч носителей коронавируса
Краснодар, 11 мая 2020, 10:57 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, данные опубликовал 11 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 03:57
Происшествия
Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске
Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия
Еще у двух пассажиров рейсов из Москвы на Сахалин выявили COVID-19
Коронавирусная инфекция выявлена еще у двух пассажиров московских рейсов, прибывших на Сахалин, всего в регионе выявлено 43 зараженных, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 05:19