Происшествия

ТАССТАССЗагоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
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Александр Беглов
Они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода. Благодаря их самоотверженным действиям удалось избежать еще больших жертв.
— Александр Беглов, российский политикREGNUM 04:51

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Уральские ИВЛ в горевшую больницу Святого Георгия завозили по 400-миллионному контракту. В нем — 237 аппаратов

Фонтанка.Ру05:28

Загоревшиеся в Москве и Петербурге аппараты ИВЛ были произведены на одном заводе

ТАСС04:55

Смольный назвал загоревшийся аппарат ИВЛ причиной пожара в больнице Святого Георгия

КП - Санкт-Петербург05:33

Загоревшиеся в Петербурге и Москве аппараты ИВЛ произвели на заводе в Екатеринбурге

78.ru05:21

Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары

РИА Новости05:16

Власти назвали причину пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

РБК04:56

Загоревшийся в больнице Святого Георгия аппарат ИВЛ был новым

Мойка7804:51
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Происшествия

Власти Петербурга помогут родственникам погибших при пожаре в больнице

Родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге будет оказана необходимая помощь, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 04:52
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Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru вчера в 07:35
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Общество

В Москве введен обязательный масочный режим

По указу мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая текущего года жители столицы обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах и при поездках на всех видах общественного транспорта.
Москва. Северо-Запад 03:02
367
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Происшествия

Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину

Хозяин частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал вину, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском 05:18
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова сообщила, что ей не хватает «театра и маникюра»

Pravda.Ru 04:12
7
Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
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Здоровье

В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на прошлой неделе сообщил, что у многих детей, у которых диагностировали воспалительный синдром, были положительные анализы на антитела к коронавирусу.
РИА Новости 03:06
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Происшествия

В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом

Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:39
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Экономика

Малый бизнес дождался списания налогов и соцвзносов

Нужно списать налоги всему малому и среднему бизнесу, призывает Костальгин.
Ведомости вчера в 15:53
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
2,3K
Общество

У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус

Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
167
Общество

В России выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом

За сутки в 83 регионах России выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом.
Вести Татарстан 04:00
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
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Игры

Релиз Star Wars Episode I: Racer перенесли за день до выхода игры

Релиз Star Wars Episode I: Racer был перенесен на более позднюю дату. Об этом в твиттере сообщила студия Aspyr.
CyberSport.ru вчера в 22:31
1
Армия и оружие

Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая

ВВС Индии выпустили несколько истребителей Су-30МКИ из-за появления китайских вертолетов в районе границы, неподалеку от Ладакхе, что было расценено военными как потенциальная угроза.
RuNews24.ru 04:56
7
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Футбол

Месси признан лучшим в Лиге чемпионов по соотношению голов и матчей

Лучшим стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забивает 0,8 гола за одну игру. Всего на его счету 114 мячей в 141 матче.
Pravda.Ru 05:22
Общество

Сооснователь Lamoda станет исполнительным директором «Магнита»

Новым исполнительным директором сети супермаркетов «Магнита» станет Флориан Янсен — один из основателей онлайн-ритейлера Lamoda.
Adindex.ru 03:51
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом

REGNUM 02:04
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Единоборства

Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249

Metaratings 03:51
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
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Здоровье

На Кубани выявлено более двух тысяч носителей коронавируса

Краснодар, 11 мая 2020, 10:57 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, данные опубликовал 11 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 03:57
530
Происшествия

Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске

Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
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Происшествия

Еще у двух пассажиров рейсов из Москвы на Сахалин выявили COVID-19

Коронавирусная инфекция выявлена еще у двух пассажиров московских рейсов, прибывших на Сахалин, всего в регионе выявлено 43 зараженных, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 05:19
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