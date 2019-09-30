Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатЗагребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов

Манчестер Сити — Динамо (Загреб)
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Этихад»
Жоау Канселу
19′
Бернарду Силва
Рахим Стерлинг
56′
62′
Мислав Оршич
Амер Гояк
Рахим Стерлинг
66′
69′
Дино Перич
76′
Кевин Теофиль-Катрин
Марио Гавранович
83′
Бруно Петкович
Атимвен Ияйи
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Давид Сильва
Фил Фоден
90′+1′
Фернандиньо
90′+4′
Фил Фоден
90′+5′
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
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