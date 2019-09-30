Лига чемпионов
ЧемпионатЗагребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Этихад»
Жоау Канселу
|19′
Бернарду Силва
Рахим Стерлинг
|56′
|62′
Мислав Оршич
Амер Гояк
Рахим Стерлинг
|66′
|69′
Дино Перич
|76′
Кевин Теофиль-Катрин
Марио Гавранович
|83′
Бруно Петкович
Атимвен Ияйи
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|89′
Давид Сильва
Фил Фоден
|90′+1′
Фернандиньо
|90′+4′
Фил Фоден
|90′+5′
|71%
|Владение мячом
|29%
|89%
|Процент точных передач
|52%
|10
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|1
|11
|Отборы
|13
|9
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
27
Канселу
25
Фернандиньо
30
Отаменди
22
Менди
8
Гюндоган
16
Эрнандес
47
Фоден
26
Марез
9
Жезус
7
Стерлинг
40
Ливакович
30
Стоянович
11
Гавранович
66
Дилавер
55
Перич
22
Леовац
5
Адеми
27
Моро
7
Ольмо
14
Гояк
20
Ияйи
Динамо (Загреб)
Расстановка 5‑3‑2
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Загребское «Динамо» обошло «Спартак» по выездным поражениям в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 23:17
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» - «Динамо Загреб», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов
ODDS.ru30 сентября в 19:25
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Футбол
«Спартак» начинает переговоры с Тедеско
Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.
Sport.ru вчера в 13:58
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Культура
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Происшествия
Полковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru вчера в 06:28
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru 30 сентября в 21:30
Экономика
На перепись населения выделят 33 млрд рублей
На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Шоу-бизнес
ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским
Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.
РБК вчера в 14:33
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак
В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги.
Piter.tv вчера в 10:12
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Политика
Сенаторы в США попросили ввести санкции для защиты оппозиции в России
Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио и сенатор-демократ Бен Кардин потребовали от американского Госдепа и минфина ввести санкции против российских чиновников за «преследование оппозиции» в России.
REGNUM вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Футбол
Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
ProstoProSport вчера в 11:41
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в российскую армию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды ВС РФ. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.
ФАН вчера в 03:41
Культура
Малахов заговорил на киргизском
Телеведущий Андрей Малахов попросил прощения перед киргизами. Об этом он заявил в эфире своей передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия».
Lenta.ru вчера в 20:11
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.
Российская газета вчера в 19:58
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Гаджеты
YouTube Music предустановят на все новые Android-смартфоны
Сегодня стало известно, что Google приняла решение о предустановке сервиса YouTube Music на все новые смартфоны, которые работают под управлением Android 9 (Pie) и 10.
Rusargument 30 сентября в 02:18
Общество
Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»
REGNUM вчера в 12:00
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 30 сентября в 07:22
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Макрон поддержал Россию в Совете Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением в поддержку нахождения России в Совете Европы и парламентской ассамблее (ПАСЕ).
News.ru вчера в 07:58
Футбол
«Бавария» забила семь голов в ворота «Тоттенхэма» в Лондоне
Российская газета вчера в 17:22
Кино
Джордж Мартин: у «Игры престолов» могло быть еще пять сезонов
Московский Комсомолец вчера в 10:39
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 30 сентября в 10:19