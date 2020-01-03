Экономика
РидусРоссия прекратила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ с 1 января 2020 года. Предприятия пока работают в штатном режиме на имеющихся нефтяных запасах.
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с чего всё началось
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.РИА Новости03 января в 02:21
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Оператор участка «Дружбы» сообщил, что проблем с поставками нефти из РФ в Польшу нет
ТАСС03 января в 07:02
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«Будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки». Россия перекрыла кран с нефтью для Беларуси
КП - Беларусь03 января в 10:00
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Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых Сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Иранский лидер заплакал на прощании с генералом Сулеймани
Люди, пришедшие на прощание, держат в руках портреты Сулеймани и плакаты с требованием отомстить США за смерть генерала.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Религия
Православные отмечают рождественский Сочельник
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Происшествия
СК установил личности стрелявших по детям в Приморье
Правоохранители установили, что стрельбу в Приморском крае, в результате которой пострадали дети, открыли двое подростков возрастом 14 и 15 лет.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
Хоккей
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть ЦСКА
Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Здоровье
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи
По мнению медиков, люди внезапно подвергаются серьезному беспокойству, которое угрожает вызвать некоторые психические и психологические заболевания, что чревато ухудшением не только качества жизни, но и негативным влиянием на физическое здоровье.
Технологии
Корпорация Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft прекращает поддержку Windows 7. Это произойдет с 14 января.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Политика
МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном
МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Общество
Американский F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-46 Pegasus.
Игры
Новая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Гаджеты
Asus и Nvidia представили игровой монитор с частотой 360 Гц
Asus и Nvidia продемонстрировали первый в мире игровой монитор с частотой 360 Гц.
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Политика
Трамп вновь пригрозил нанести удар по иранским культурным объектам
Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась успехами 3-летнего сына в катании на лыжах
Ксения Собчак похвасталась успехами 3-летнего сына в катании на лыжах Надо сказать, что Собчак старается всесторонне развивать сына.
Экономика
Промметаллы приближаются к рецессии
Коэффициент медь/золото показал наибольшее снижение в последний год, что ассоциируется с приближающейся рецессией, но снижение цен пока не является критическим.
Авто
На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada
По информации местных СМИ, мелкосерийная сборка стартовала еще в конце прошлого года.
Хоккей
Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов во время МЧМ-2020
Форвард молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение российских игроков во время полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Здоровье
Законопроект о посмертном донорстве обсудят в Госдуме
В новом году Госдума может рассмотреть законопроект, который закрепляет в России понятие презумпции согласия на посмертное донорство органов.