Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия». С июня началось медленное восстановление спроса на автомобили, но он всё еще очень невысок.

с чего всё началось

Загрузка системообразующих предприятий автопрома в России после двух месяцев ограничений, связанных с пандемией коронавируса, снизилась почти в два раза: с 50% до менее 30%. Об этом в субботу, 13 июня, сообщают «Известия» со ссылкой на документы Минпромторга.

Загрузка автозаводов в России упала ниже 30%

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