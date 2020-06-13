Общество
Online47.ruЗагрузка автозаводов в России упала ниже 30% из-за коронавируса
Стало известно, что загрузка автопредприятий из-за коронавирусной инфекции снизилась почти вдвое — с 50% до менее 30%. Известия сообщают об этом со ссылкой на данные Минпромторга.
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с чего всё началось
Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия». С июня началось медленное восстановление спроса на автомобили, но он всё еще очень невысок.Известиявчера в 17:01
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«Известия»: загрузка автозаводов в РФ из-за пандемии упала до менее 30%
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