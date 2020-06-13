Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия». С июня началось медленное восстановление спроса на автомобили, но он всё еще очень невысок.

с чего всё началось

Стало известно, что загрузка автопредприятий из-за коронавирусной инфекции снизилась почти вдвое — с 50% до менее 30%. Известия сообщают об этом со ссылкой на данные Минпромторга.

Загрузка автозаводов в России упала ниже 30% из-за коронавируса

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