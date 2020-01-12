Общество

ВедомостиВедомостиЗагрязнение воды, воздуха и земли в России замедляет рост экономики

Загрязненным воздухом дышат 56 млн жителей России в 143 городах, почти все реки отравлены неочищенными сточными водами, ежегодно страна теряет около 300 000 га леса (70% из-за пожаров), и даже коммунальный мусор уже через шесть лет негде будет размещать.
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Загрязнение воды, воздуха и земли в России замедляет рост экономики

Ведомости16:01

Счетная палата раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта «Экология»

Интерфакс17:07

Счетная палата: россиянам через 6 лет будет некуда выбрасывать мусор

Московский Комсомолец17:02

Целей национального проекта «Экология», возможно, не удастся достичь, предупреждает Счетная палата

Эхо Москвы18:05

Нацпроект «Экология» не учитывает глобальных изменений климата - Счетная палата

ПРАЙМ16:16

Счетная палата предупредила о слишком быстром заполнении мусорных полигонов

Вечерняя Москва18:00
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Политика

Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Известия 18:04
Кино

В мировом прокате установлен новый кассовый рекорд

Стоит также отметить, что в 2019 году впервые в истории американского поката все пять первых мест были заняты кинопроектами, представленными зрителям одной компанией, в данном случае - Walt Disney.
Kinonews.ru 05:23
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ

Премьера сериала "Ведьмак" состоялась 20 декабря 2019 года на Netflix. Точная дата релиза второго сезона не раскрывается.
Piter.tv 10 января в 04:13
Политика

Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов

Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда.
Эхо Москвы 18:05
Происшествия

У СК есть доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 17:09
Общество

Министр просвещения рассказала о новых отметках в школьных аттестатах

Руководитель Министерства просвещения России Ольга Васильева рассказала об изменения, которые вводятся в порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Журналистская правда вчера в 02:17
Шоу-бизнес

Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации

Московский Комсомолец 08:25
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

iReactor 10:55
Теннис

Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля в финале ATP Cup

ГЛАС.RU 07:12
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

Газета.Ru 05:11
Политика

В США заявили о разрушении российского «спутника-убийцы»

Lenta.ru 05:42
Происшествия

Ренату Литвинову сбила машина в Москве

Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы.
РИА Новости 10:01
Футбол

Лучшим игроком финала Суперкубка Испании стал удаленный футболист

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде стал самым ценным игроком финальной встречи Суперкубка Испании против "Атлетико".
Газета.Ru 18:16
Здоровье

Медики рассказали о признаке диабета, который во время еды появляется

Как сообщает Today News Ufa, специалисты отмечают, что ключевой симптом болезни можно обнаружить при приеме пищи.
ToDay News Ufa 10:08
Финансы

Что произойдет с рублем в наступившем году

Новый год российский рубль встретил новым укреплением - до максимального примерно за два года уровня.
Ридус 18:05
Футбол

Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Sportbox.RU 13:39
Происшествия

Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва.
Lenta.ru 18:47
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos начал поступать к дилерам в России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Автоновости дня 03:43
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 15:27
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 10 января в 03:38
Технологии

Российские ученые нашли способ сократить число пищевых отравлений

Любое повышение температуры замороженных пищевых продуктов при перевозке и хранении негативно влияет на их качество.
Ридус 17:54
Армия и оружие

Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.
Известия 17:26
Экономика

Глава Колымы сказал, кто ответит за многократную разницу в зарплатах

Глава Колымы обратил внимание регионального минтруда, что именно данное ведомство обязано вести основную работу и надзор в сфере оплаты труда.
Красная весна 13:37
Политика

Президент Абхазии подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил ТАСС об отставке президента Рауля Хаджимбы «во имя сохранения стабильности в стране».
Коммерсантъ 12:29
Политика

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Известия 18:42
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Космос

В Индии создадут центр подготовки астронавтов

Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.
REGNUM 00:19
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости 05:44
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
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Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля (аудита) Российской Федерации. Действует на основе 41-ФЗ.
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