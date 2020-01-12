Общество
ВедомостиЗагрязнение воды, воздуха и земли в России замедляет рост экономики
Загрязненным воздухом дышат 56 млн жителей России в 143 городах, почти все реки отравлены неочищенными сточными водами, ежегодно страна теряет около 300 000 га леса (70% из-за пожаров), и даже коммунальный мусор уже через шесть лет негде будет размещать.
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Политика
Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Кино
В мировом прокате установлен новый кассовый рекорд
Стоит также отметить, что в 2019 году впервые в истории американского поката все пять первых мест были заняты кинопроектами, представленными зрителям одной компанией, в данном случае - Walt Disney.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Премьера сериала "Ведьмак" состоялась 20 декабря 2019 года на Netflix. Точная дата релиза второго сезона не раскрывается.
Политика
Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов
Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда.
Происшествия
У СК есть доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Общество
Министр просвещения рассказала о новых отметках в школьных аттестатах
Руководитель Министерства просвещения России Ольга Васильева рассказала об изменения, которые вводятся в порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Шоу-бизнес
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы.
Футбол
Лучшим игроком финала Суперкубка Испании стал удаленный футболист
Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде стал самым ценным игроком финальной встречи Суперкубка Испании против "Атлетико".
Здоровье
Медики рассказали о признаке диабета, который во время еды появляется
Как сообщает Today News Ufa, специалисты отмечают, что ключевой симптом болезни можно обнаружить при приеме пищи.
Финансы
Что произойдет с рублем в наступившем году
Новый год российский рубль встретил новым укреплением - до максимального примерно за два года уровня.
Футбол
Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Происшествия
Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos начал поступать к дилерам в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Технологии
Российские ученые нашли способ сократить число пищевых отравлений
Любое повышение температуры замороженных пищевых продуктов при перевозке и хранении негативно влияет на их качество.
Армия и оружие
Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.
Экономика
Глава Колымы сказал, кто ответит за многократную разницу в зарплатах
Глава Колымы обратил внимание регионального минтруда, что именно данное ведомство обязано вести основную работу и надзор в сфере оплаты труда.
Политика
Президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил ТАСС об отставке президента Рауля Хаджимбы «во имя сохранения стабильности в стране».
Политика
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Космос
В Индии создадут центр подготовки астронавтов
Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия