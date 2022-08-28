Lenta.ruЗа июль банки России на четверть нарастили количество выданных карт с овердрафтомОтмечается, что в прошлом месяце российские банки на четверть нарастили количество выданных карт, предоставляющих возможность уходить в минус.Lenta.ruСогласно данным компании, количество выданного "пластика" с овердрафтом в июле подскочило на 26,3%, до максимальных с марта 2020 года 30 тысяч карт.РИА НовостиВ то же время средний чек по данному виду кредитования уменьшился на 9,8%, или на 5,2 тысячи рублей - до минимальных с июля прошлого года 47,7 тысячи рублей.РИА НовостиТакже стало известно, что сумма выдач резко выросла - на 14%, до 1,43 миллиарда рублей.Газета.RuЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняИзвестияГазета.RuПрофильИА Красная ВеснаФАНПодробнее о событииРоссийские банки в июле стали чаще выдавать карты с овердрафтомЭкономика сегодня05:01Эксперты «Скоринг бюро»: российские банки нарастили число выданных карт с овердрафтомРИА Новости01:36Самое цитируемоеЗа июль банки России на четверть нарастили количество выданных карт с овердрафтомLenta.ru04:57Россияне вновь стали активно брать карты с овердрафтомОреанда-Новости01:35Количество выданных россиянам карт с овердрафтом увеличилось в июлеФАН02:28Россияне в июле начали активно брать карты с овердрафтомГазета.Ru01:56Россияне стали активнее оформлять карты с овердрафтомПрофиль02:33Показать ещёОценить44Поделиться