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За июль банки России на четверть нарастили количество выданных карт с овердрафтом

Отмечается, что в прошлом месяце российские банки на четверть нарастили количество выданных карт, предоставляющих возможность уходить в минус.
Lenta.ru
Согласно данным компании, количество выданного "пластика" с овердрафтом в июле подскочило на 26,3%, до максимальных с марта 2020 года 30 тысяч карт.
РИА Новости
В то же время средний чек по данному виду кредитования уменьшился на 9,8%, или на 5,2 тысячи рублей - до минимальных с июля прошлого года 47,7 тысячи рублей.
РИА Новости
Также стало известно, что сумма выдач резко выросла - на 14%, до 1,43 миллиарда рублей.
Газета.Ru

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Российские банки в июле стали чаще выдавать карты с овердрафтом
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