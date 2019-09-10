Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается. Регулятор внес соответствующие изменения в свои указания, рассказали «Известиям» в его пресс-службе.

с чего всё началось

Сегодня, 10 сентября 2019 года, стало известно, что банкам разрешили реструктурировать розничные кредиты без увеличения резервов, если долговая нагрузка заёмщиков снизится из-за реструктуризации. Центробанк РФ внёс соответствующие изменения в свои указания, сообщают «Известия».

Общество В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек Почти половина трудового населения страны через 10 лет окажется невостребованной. К 2030-му году роботизация затронет более 20 млн человек.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Политика Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудник по имени Олег Смоленков действительно работал в АП.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Происшествия В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.

Политика Почти 30 генералов и полковников уволил Путин От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым на танках Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.

Политика Суд Харькова отменил возвращение проспекту имени Жукова Харьковский окружной административный суд признал незаконным возвращение проспекту маршала Георгия Жукова исторического названия, сообщило 10 сентября издание Liga.net со ссылкой на материалы суда.

Происшествия В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке проверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.

Политика В Болгарии задержан лидер движения «Русофилы» В Болгарии задержан глава Национального движения "Русофилы" Николай Малинов и его заместитель Милен Чакыров.

Экономика Повышение утильсбора на автомобили детально обсуждается в кабмине Повышение ставки утилизационного сбора на 80-100% на автомобили с 1 января детально обсуждается в правительстве РФ.

Политика ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу «С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.

Экономика Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.

Происшествия В Геленджике загорелся центральный рынок Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В аэропорту Новосибирска задержан рейс из-за неисправности самолета Рейс из Новосибирска в Москву авиакомпании «Глобус» отложен из-за срабатывания датчика незакрытия двери, сообщили РБК в пресс-службе Западносибирской транспортной прокуратуры.

Экономика В России почти на четверть подорожали авиабилеты Как ранее сообщали «Кубанские новости», стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по итогам первого полугодия 2019 года.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Наука ФСИН и МВД допустили использование свиней для поиска наркотиков Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут начать использовать для поиска наркотиков свиней.

Экономика Доходы «Газпрома» от экспорта газа за семь месяцев снизились на 5,3% Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - июле 2019 года уменьшились на 5,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составили $25,74 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Происшествия На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.