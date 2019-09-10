Финансы
ИзвестияЗайми с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще
Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается. Регулятор внес соответствующие изменения в свои указания, рассказали «Известиям» в его пресс-службе.
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Банки получили возможность не пересчитывать показатель долговой нагрузки для заемщиков
Коммерсантъвчера в 23:49
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:39, Вашингтон
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У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
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Браузер Vivaldi стал доступен на смартфонах Android
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Народные новости вчера в 22:54
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Политика
На Украине не исключили нового обмена с Россией
Украина продолжает с Россией переговоры об освобождении украинских граждан, еще один обмен может произойти до конца 2019 года.
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В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
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В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Политика
СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
Ранее, 9 сентября, CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников в администрации американского президента Дональда Трампа, что США в 2017 году отозвали из России агента, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве страны.
Известия вчера в 23:11
Авто
Новый спортивный универсал Lada Vesta SW Sport заметили на тестах
Спортивный российский универсал Lada Vesta SW Sport очевидцы увидели на очередных на тестах, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:29
Происшествия
Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду
РИА Новости вчера в 23:10
Экономика
Депутаты раскритиковали мэрию Екатеринбурга за неисполнение бюджета
С начала года не было расходов на развитие метрополитена Депутаты думы Екатеринбурга раскритиковали администрацию города за низкий уровень исполнения бюджета за первые шесть месяцев 2019 года.
Правда УрФО 02:10
Экономика
Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Российское Министерство промышленности и торговли предложило правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили.
Известия 01:51
Общество
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РБК вчера в 03:13
Технологии
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
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Для спидстера «Астон» не просто заимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна.
Motor вчера в 07:46
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости 08 сентября в 20:21
Политика
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Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
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Происшествия
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Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru вчера в 14:09
Армия и оружие
Военные летчики в Сибири и на Урале получили на вооружение Ми-24
Авиационные полки 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской и Свердловской областях получили на вооружение четыре вертолета Ми-24П.
ТАСС 01:48
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия
В Екатеринбурге полиция ищет жертв медиков-мошенников из Global Med
По данным следствия, c июня 2016 года по август 2018 года работники коммерческого медицинского центра на улице Белинского, 86 обзванивали жителей Екатеринбурга и Свердловской области, чтобы пригласить на бесплатное обследование.
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Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
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