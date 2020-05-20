Коронавирус
Телеканал Санкт-ПетербургЗакС поддержал сокращение бюджета Петербурга
Дефицит увеличивается на 51,2 млрд рублей. По итогам обсуждения депутаты Законодательного собрания утвердили изменения бюджета Петербурга на этот год в первом чтении.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Антикризисные корректировки бюджета сократят доходы, но спасут социальные выплаты
Невские Новостивчера в 11:12
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Общество
9 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае
573 человека выписано, лечение продолжают 529 человек.
Катунь 24 вчера в 23:20
Футбол
Сане согласовал с «Баварией» долгосрочный контракт
Стороны якобы уже договорились о трансфере и согласовали долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2025-го года.
Евро-футбол.ру вчера в 05:30
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета вчера в 03:24
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
Политика
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Коммерсантъ вчера в 16:54
Здоровье
Коронавирус выявили ещё у 38 пациентов в Забайкалье
Количество людей, госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Забайкалье, за сутки увеличилось на 38 и составило 684 человека.
Zabnews.ru вчера в 22:34
Общество
В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность ресторанов за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.
РИА Новости вчера в 23:09
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Общество
«В семье всё весело: мы разводимся!»: 12 историй о том, как карантин нас всех поменял
Вы рассказали нам о том, как сблизились с семьей или, наоборот, отдалились.
НГС.Кемерово вчера в 20:00
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боевую готовность
Самопровозглашенные Луганская народная республика (ЛНР) и Донецкая народная республика (ДНР) привели войска в полную боевую готовность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:18
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК вчера в 00:33
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Армия и оружие
Украинская сторона сообщила о гибели командира батальона «Луганск-1»
Военное обозрение вчера в 23:52
Экономика
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК вчера в 17:00
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс вчера в 15:04
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
Политика
Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации одобрил закон о голосовании по почте и дистанционно на выборах и референдумах, разрешил откладывать губернаторские выборы при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
МР7.ру вчера в 06:12
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Авто
Volkswagen отзывает более тысячи кроссоверов Touareg в России
Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве кроссоверов Volkswagen Touareg в России.
Автоновости дня вчера в 10:14
Происшествия
Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево
В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево.
ФАН вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала свою квартиру в Нью-Йорке
Ирина Шейк рассказала в эфире Instagram-канала издания Vogue, что в Нью-Йорке, несмотря на распространение коронавирусной пандемии, не запрещены прогулки по городу.
RuNews24.ru вчера в 17:31
Происшествия
Иномарка ночью «залетела» в перекоп в Благовещенске
Сегодня ночью, 21 мая, в Благовещенске водитель на автомобиле Toyota Allion въехал прямо в перекоп.
ИА Порт Амур вчера в 22:04
Общество
В Европейскую часть России вернется апрельская погода
В Москву и другие регионы центра Европейской части России на ближайшие три дня вернется апрельская погода, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 17:13
Политика
Трамп заявил о планах провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность провести саммит G7 в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РБК вчера в 15:27
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 18:57
Экономика
Россиянам предложили сервис дистанционных финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
Вести.Ru вчера в 23:21