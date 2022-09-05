Темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза с начала сентября ускорились, несмотря на остановку "Северного потока" на неопределенный срок, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Поддержку динамике могло оказать снижение цен на газ на спотовом рынке Европы, где с 30 августа самый популярный контракт "на день вперед" и "выходные вперед" просел с почти 3240 долларов за тысячу кубов до 1800 долларов на 3-4 сентября.
Угрожающие жителям Запорожской области украинские политики понесут самое жестокое наказание, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
Центр анализа стратегий и технологий объявил, что заплатит один миллион рублей тому, кто сможет захватить на Украине эстонскую роботизированную платформу THeMIS и передать ее в распоряжение российского Министерства обороны.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала на Восточный экономический форум - она рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию после того, как, по мнению дипломата, ее внесли в негласный черный список ЕС и начали угрожать расправой, сообщает РИА "Новости".