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Закачка газа в хранилища ЕС с сентября выросла, несмотря на остановку «Северного потока»

Темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза с начала сентября ускорились, несмотря на остановку "Северного потока" на неопределенный срок, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
ПРАЙМ
Поддержку динамике могло оказать снижение цен на газ на спотовом рынке Европы, где с 30 августа самый популярный контракт "на день вперед" и "выходные вперед" просел с почти 3240 долларов за тысячу кубов до 1800 долларов на 3-4 сентября.
РИА Новости
Отмечается, что 1-3 сентября темпы заполнения ПХГ составляют 0,35-0,39 процентного пункта.
ПРАЙМ
"Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее.
РИА Новости
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