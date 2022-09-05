Поддержку динамике могло оказать снижение цен на газ на спотовом рынке Европы, где с 30 августа самый популярный контракт "на день вперед" и "выходные вперед" просел с почти 3240 долларов за тысячу кубов до 1800 долларов на 3-4 сентября.