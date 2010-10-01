8 марта, вскоре после разрыва сделки об ограничении добычи продукции в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия сделала разворот на 180 градусов. Нефтяное министерство королевства анонсировало, что добыча в стране будет увеличена почти на 3 млн баррелей в сутки до рекордных 12,3 млн баррелей.

Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха

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Общество Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Москву Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова, задержанная в феврале в Испании, вернулась в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 1,4K

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Политика В Саратовской облдуме разразился скандал из-за законопроекта об отчетах «депутатов на зарплате» Сегодня, 15 мая, на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству Саратовской облдумы депутат от ЛДПР Станислав Денисенко спровоцировал скандал, потребовав рассмотреть свой законопроект о регулярных обязательных отчетах перед избирателями депутатов, работающих на постоянной основе.

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