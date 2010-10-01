Энергетика
ИзвестияЗакат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха
8 марта, вскоре после разрыва сделки об ограничении добычи продукции в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия сделала разворот на 180 градусов. Нефтяное министерство королевства анонсировало, что добыча в стране будет увеличена почти на 3 млн баррелей в сутки до рекордных 12,3 млн баррелей.
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COVID-19 сделал невозможное в России – «заморозил» для населения коммуналку
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Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
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Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску
В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
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После развода Питта с Анджелиной Джоли многие поклонники надеялись на воссоединение актера с его бывшей женой Дженнифер Энистон.
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Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
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Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Москву
Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова, задержанная в феврале в Испании, вернулась в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.
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В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
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Какие трофеи завоевал Сёмин для «Локомотива»
Евро-футбол.ру вчера в 10:38
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В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
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Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Здоровье
В Самарской области снятие ограничений может оказаться под вопросом
14 мая в Самарской области прошло очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
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РБК вчера в 09:00
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Цена нефти Brent превысила $32,3 впервые за месяц
Июльские фьючерсы нефти марки Brent превысили $32, следует из данных торгов на интерконтинентальной бирже ICE.
Коммерсантъ 02:36
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
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Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
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Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
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Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
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Дмитрий Тарасов высказался относительно маленькой груди Бузовой
Футболист Дмитрий Тарасов побывал на очередном выпуске YouTube-шоу «Алёна, блин!», где побеседовал с ведущей программы Алёной Жигаловой на тему неудачных отношений с Ольгой Бузовой.
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В Саратовской облдуме разразился скандал из-за законопроекта об отчетах «депутатов на зарплате»
Сегодня, 15 мая, на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству Саратовской облдумы депутат от ЛДПР Станислав Денисенко спровоцировал скандал, потребовав рассмотреть свой законопроект о регулярных обязательных отчетах перед избирателями депутатов, работающих на постоянной основе.
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Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
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Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России
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Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25