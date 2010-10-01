Энергетика
ИзвестияЗакат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха
Россия приветствовала такое решение. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в Минэнерго РФ. Между тем экономическая ситуация в Саудовской Аравии стремительно ухудшается.
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Саудовская Аравия завела себя в критическую ситуацию по нефти — эксперт
ИА Красная Веснавчера в 04:35
COVID-19 сделал невозможное в России – «заморозил» для населения коммуналку
Свободная Прессавчера в 07:23
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Комментарии
Экономика
В Оренбуржье приняли дополнительные меры поддержки бизнеса
Сегодня депутаты Законодательного собрания приняли новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.
1743.ru вчера в 05:00
Финансы
«Роснефть» в 1 квартале получила убыток в размере 156 млрд рублей
"Роснефть" в 1 квартале 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 156 млрд рублей (2 млрд долл.), что обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд руб.) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу).
Finam.Ru 03:07
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Политика
Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин
Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.
Газета.Ru вчера в 23:39
Гаджеты
В OnePlus 8 нашли уникальную функцию камеры
Lenta.ru 03:11
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Общество
В России доля работающих удалённо выросла в восемь раз
Если до пандемии в удалённом режиме трудились 2% респондентов, теперь к нему полностью или частично перешли 16% опрошенных.
REGNUM 02:21
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Кино
Осенью выйдут финальные серии «Сверхъестественного»
В подвешенном состоянии оказалось производство многих фильмов и телесериалов в связи со строгими ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.
Live24 02:19
Общество
В России решили повторно провести воздушную часть Парада Победы
В России решили еще раз провести воздушную часть парада Победы.
Профиль 01:09
Общество
Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19
Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Коммерсантъ 00:23
Здоровье
В Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом
Pchela.News 02:32
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru 13 мая в 02:18
Технологии
Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян
Злоумышленники придумали новый способ получения доступа к интернет-банкингу россиян на фоне самоизоляции — они представляются сотрудниками банков и просят установить на смартфон программу для удаленного доступа, рассказала РИА Новости менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.
ПРАЙМ вчера в 22:15
Здоровье
Россиян предупредили о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко предупредил россиян о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса в эфире НСН.
Lenta.ru вчера в 22:24
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Авто
Появились фото Opel Mokka второго поколения
Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.
Новые автомобили вчера в 02:59
Экономика
Коронавирусный кризис ударил по амбициям принца Мухаммеда бен Салмана
Двойной удар — вспышка коронавируса и резкое падение цен на нефть — обострил ситуацию в Саудовской Аравии, повергнув ее в худший финансовый кризис за последние десятилетия.
Вести.Ru вчера в 17:13
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Технологии
Visa подала патент на криптовалюту
Visa подала патентную заявку на создание цифровой валюты на базе блокчейна, которая будет контролироваться «центральным компьютером».
РБК 03:02
Общество
Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима
Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим.
Вечерняя Москва 02:46
Происшествия
В Петербурге пассажир ударил сотрудника метро за просьбу надеть маску
В Петербурге мужчина ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в ответ на просьбу надеть защитную маску.
Газета.Ru 03:20
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 10:43
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Эрика Герцег уходит из группы «ВИА Гра»
Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег решила покинуть музыкальный коллектив. Продюсер Константин Меладзе решил поддержать исполнительницу.
News.ru вчера в 12:53