Энергетика

ИзвестияИзвестияЗакат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха

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Россия приветствовала такое решение. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в Минэнерго РФ. Между тем экономическая ситуация в Саудовской Аравии стремительно ухудшается.
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