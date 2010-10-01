Россия приветствовала такое решение. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в Минэнерго РФ. Между тем экономическая ситуация в Саудовской Аравии стремительно ухудшается.

Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха

Финансы «Роснефть» в 1 квартале получила убыток в размере 156 млрд рублей "Роснефть" в 1 квартале 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 156 млрд рублей (2 млрд долл.), что обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд руб.) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу).

Общество В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные. 1

Политика Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин. 58

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной. 691

Общество В России предложили ввести пособие на маски и перчатки Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток. 1,1K

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K

Кино Осенью выйдут финальные серии «Сверхъестественного» В подвешенном состоянии оказалось производство многих фильмов и телесериалов в связи со строгими ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. 3

Общество Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19 Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Технологии Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян Злоумышленники придумали новый способ получения доступа к интернет-банкингу россиян на фоне самоизоляции — они представляются сотрудниками банков и просят установить на смартфон программу для удаленного доступа, рассказала РИА Новости менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова. 14

Здоровье Россиян предупредили о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко предупредил россиян о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса в эфире НСН. 3

Авто Появились фото Opel Mokka второго поколения Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.

Экономика Коронавирусный кризис ударил по амбициям принца Мухаммеда бен Салмана Двойной удар — вспышка коронавируса и резкое падение цен на нефть — обострил ситуацию в Саудовской Аравии, повергнув ее в худший финансовый кризис за последние десятилетия. 418

Экономика В России резко упали объемы сбережений граждан По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 44

Технологии Visa подала патент на криптовалюту Visa подала патентную заявку на создание цифровой валюты на базе блокчейна, которая будет контролироваться «центральным компьютером».

Общество Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим. 2

Общество Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос. 52

Политика Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. 360

Общество Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. 143