Экономика
ИзвестияЗакат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха
Россия приветствовала такое решение. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в Минэнерго РФ. Между тем экономическая ситуация в Саудовской Аравии стремительно ухудшается.
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Европейские эксперты о проблемах Саудовской Аравии: Сама направила цены на нефть в финансовую яму
Военное обозрениевчера в 07:12
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Космос
Тагишский метеорит оказался щелочным
N+1 вчера в 07:39
Фигурное катание
Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на слова известного тренера Татьяны Тарасовой, которая рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой степени.
RT на русском 06:29
Общество
Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве
Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве.
Интерфакс 05:23
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Общество
Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей".
Ведомости 01:47
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform 05:32
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Футбол
Семин может остаться в «Локомотиве»
Отмечается, есть вероятность, что Семин примет предложение «Локомотива» и останется в команде на почетной должности.
Vprognoze.ru 06:33
Армия и оружие
В США объяснили цель закупки микродронов Black Hornet
Вечерний курьер 04:00
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Кино
Герои повзрослеют: в пятом сезоне «Ривердейла» обещают скачок во времени
Popcornnews.ru 04:20
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о проблемах со здоровьем
«СтарХит» передает слова Булановой, что ее подкосила простуда, по этой причине нужно было перенести концерт на 24 мая.
RuNews24.ru вчера в 00:20
Общество
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через перчатки
Риск заразиться коронавирусом через перчатки существует, если трогать лицо руками.
Lenta.ru 02:04
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Экономика
Госдума одобрила закон о расширении страхования вкладов
Государственная дума во втором чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов.
Городовой вчера в 12:56
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подать заявку на выплаты на детей
Напомним, 11 мая Владимир Путин заявил о том, что семьям с детьми от 3 до 15 лет в связи с пандемией коронавируса положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Мир новостей 04:33
Здоровье
В Хакасии режим всеобщей самоизоляции продлят до 31 мая
В Хакасии планируют продлить после 17 мая режим всеобщей самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.
Общественное телевидение России 05:32
Экономика
Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38
Политика
Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться
Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО.
РИА Новости вчера в 08:22
Авто
Новый Genesis GV80 пользуется ажиотажным спросом
Паркетник Genesis GV80 стал первой внедорожной моделью бренда и необходимо признать, что автомобиль пользуется повышенным спросом.
Car.ru 00:48
Шоу-бизнес
Ксения Бородина покрасила волосы своим маленьким дочерям
Бьюти-мама Ксения Бородина любит экспериментировать со своим стилем, но дочери телеведущей пошли дальше – они захотели кардинально поменять имидж и сменить цвет волос.
SM News 02:57
Происшествия
Следствие по делу Бойко-Великого завершено
Дело о растрате Басманный районный суд 20 июня прошлого года арестовал Бойко-Великого, директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову (ее сын Константин Кабанов также арестован в феврале этого года) и бывшую управляющую московского филиала банка "Кредит экспресс" Елену Чуеву.
ТАСС 05:59
Шоу-бизнес
Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот
Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru вчера в 07:50
Космос
НАСА представляет новый «мини» марсоход
Новый "мини" марсоход может взбираться на холмы, покрытые песком и гравием, и "шевелить" своими колесами, чтобы не застрять, пишет Daily Mail.
Рязань Вести 05:03
Культура
Владимир Маркони стал новым ведущим шоу «Галилео» на СТС
Актуальные Новости 06:37
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
Общество
На большей части Японии отменили режим ЧС
RT на русском 05:16
Здоровье
Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 02:13