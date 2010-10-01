Россия приветствовала такое решение. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в Минэнерго РФ. Между тем экономическая ситуация в Саудовской Аравии стремительно ухудшается.

Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха

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