Происшествия
ProstoProSportЗаказчиком покушения на Ковачевича мог быть экс-футболист «Реала»
Бывший игрок обороны мадридского «Реала» Рауль Браво, вероятно, является заказчиком вооруженного нападения на экс-нападающего «Ювентуса» Дарко Ковачевича. На сербского форварда напали в Афинах – Ковачевич получил огнестрельное ранение в колено.
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Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.
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Горячие пятна пульсара сгруппировались у южного полюса
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«КамАЗ» выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер», ведомый Андреем Каргиновым, выиграл ралли «Дакар»- 2020 в зачете грузовиков.
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал стиль игры "Манчестер Юнайтед".
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Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана изменить свою политику и сделать страну снова великой.
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На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.