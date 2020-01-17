Бывший игрок обороны мадридского «Реала» Рауль Браво, вероятно, является заказчиком вооруженного нападения на экс-нападающего «Ювентуса» Дарко Ковачевича. На сербского форварда напали в Афинах – Ковачевич получил огнестрельное ранение в колено.

Заказчиком покушения на Ковачевича мог быть экс-футболист «Реала»

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