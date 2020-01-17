Происшествия

ProstoProSportProstoProSportЗаказчиком покушения на Ковачевича мог быть экс-футболист «Реала»

Бывший игрок обороны мадридского «Реала» Рауль Браво, вероятно, является заказчиком вооруженного нападения на экс-нападающего «Ювентуса» Дарко Ковачевича. На сербского форварда напали в Афинах – Ковачевич получил огнестрельное ранение в колено.
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Источник: заказчиком покушения на Ковачевича был бывший игрок «Реала»

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Источник: заказчиком покушения на Ковачевича называется бывший игрок «Реала»

Спорт-Экспресс15:16

В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»

Матч ТВ15:59

СМИ: Покушение на Ковачевича заказал бывший игрок «Реала»

Sport24.ru15:31

Экс-игрок «Реала» Браво может быть причастен к покушению на Ковачевича. У полиции пока нет доказательств

Sports.ru17:18

В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»

Sportbox.RU15:59

Источник: организатором нападения на экс-футболиста Ковачевича мог быть бывший одноклубник

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