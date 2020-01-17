Происшествия
ProstoProSportЗаказчиком покушения на Ковачевича мог быть экс-футболист «Реала»
Бывший игрок обороны мадридского «Реала» Рауль Браво, вероятно, является заказчиком вооруженного нападения на экс-нападающего «Ювентуса» Дарко Ковачевича. На сербского форварда напали в Афинах – Ковачевич получил огнестрельное ранение в колено.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: заказчиком покушения на Ковачевича называется бывший игрок «Реала»
Спорт-Экспрессвчера в 15:16
Источник: организатором нападения на экс-футболиста Ковачевича мог быть бывший одноклубник
RT на русскомвчера в 16:14
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли
Происшествия
В Москве после жалоб соседей на музыку обнаружили тело убитого мужчины
Полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на музыку, которая звучала из квартиры жертвы более десяти дней.
Общество
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Политика
Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном Boeing
Бортовые самописцы сбитого по ошибке под Тегераном самолета Boeing 737 будут отправлены на Украину.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Транспорт
Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Политика
В Донбассе предложили Зеленскому начать прямой диалог
На сегодня Украина не выполняет полностью Минские соглашения (по урегулированию в Донбассе - ред.). Пока они (киевские власти – ред.) не готовы к прямому диалогу с представителями Донецкой народной республики, хотя я считаю, что было бы логично, если бы конфликтующие стороны напрямую вели диалог.
Политика
Польша заявила о своих правах на ряд предметов искусства в России
В министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Общество
ДПС остановили автомобиль Усика
Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.
Политика
Орешкин может стать помощником Путина
Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Общество
Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно
Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Экономика
Россия увеличила вложения в госдолг США
Россия в ноябре 2019 года увеличила на 794 миллиона долларов объем вложений в американские государственные ценные бумаги.
Армия и оружие
В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Происшествия
Туман стал причиной столкновения 20 машин на трассе «Дон»
На место происшествия выехал министр МВД Адыгеи генерал-майор Владимир Алай. Причиной массового ДТП могли стать туман и гололед.
Политика
Путин заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов
Президент России Владимир Путин 18 января заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов, чтобы никто не мог заниматься искажением истории нашей страны.
Космос
SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
Футбол
Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом
Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Шоу-бизнес
Глызин высказался о смерти Кельми и Осина: «Закусывать надо»
Певец Алексей Глызин, который дружил с ушедшими Крисом Кельми и Евгением Осиным, прокомментировал их смерть.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Политика
Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Культура
В Нью-Йорке прошел фестиваль татарской песни «Үзгәреш җиле»
Кино