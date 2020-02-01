Политика
Lenta.ruЗахар Прилепин создал в России партию «За правду»
В России появилась партия «За правду», председателем которой стал писатель Захар Прилепин. За ее создание проголосовали делегаты из 58 субъектов страны, сообщает ТАСС.
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Общество
Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
Общество
Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля
В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» обыграть «Унион» в матче бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Унион Берлин" в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Спорт
Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
Политика
Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса
Москва на фоне распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV приняла решение временно приостановить безвизовые туристические поездки китайцев в Россию.
Футбол
Миранчук получил травму в матче с «Партизаном»
В матче кубка «Матч Премьер» с «Партизаном» полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил повреждение и не смог продолжить встречу, сообщает «Матч ТВ».
Политика
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
Футбол
Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
Политика
С 1 марта украинцы не смогут пересекать границу России без загранпаспорта
Украинцы больше не смогут пересекать границу России без загранпаспорта. Такие правила будут введены с 1 марта 2020 года.
Футбол
Тухель: «Тренер „ПСЖ“ — я, а не Мбаппе. И мы играем не в теннис»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал инцидент, произошедший в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (5:0). Нападающий парижан Килиан Мбаппе публично выразил недовольство своей заменой на 68-й минуте на Мауро Икарди.
Гаджеты
Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Политика
Олег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи
Еще одним распоряжением Мишустина статс-секретарем — замглавы Минкомсвязи назначается Людмила Бокова, которая 27 января заняла пост замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Игры
Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати тяжело переживает расставание родителей
Отвечая на вопрос одной из подписчиц, родительница рэпера подтвердила, что Алиса очень переживает из-за расставания родителей.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке
Двоих мальчиков, которых 26 января отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, были переданы бабушке.
Общество
Власти заявили об эвакуации россиян из Китая
Из-за угрозы распространения коронавируса власти эвакуируют россиян из Китая.