Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахар Прилепин создал в России партию «За правду»

В России появилась партия «За правду», председателем которой стал писатель Захар Прилепин. За ее создание проголосовали делегаты из 58 субъектов страны, сообщает ТАСС.
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Звезда ТНТ и актер из Голливуда создали в России новую партию. Онлайн с места события

URA.Ru03:16

В России создана партия «За правду!»

Коммерсантъ08:42

В России появилась партия «За правду»

Известия08:17

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru08:00

В России создали новую партию «За правду»

РИА Новости07:45

В России создали партию «За правду»

ТАСС07:29

Партия Прилепина взяла Телеграф

Комсомольская правда09:53
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Общество

Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом

Говорит Москва 04:16
Технологии

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 30 января в 14:32
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 15:26
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество

Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля

В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
RT на русском 01:34
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» обыграть «Унион» в матче бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Унион Берлин" в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 11:39
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Спорт

Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
РИА Новости вчера в 07:07
Политика

Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса

Москва на фоне распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV приняла решение временно приостановить безвизовые туристические поездки китайцев в Россию.
РБК 13:04
Хоккей

Вудкрофт: знали, что «Сибирь» постарается сделать игру в первые 10 минут

Чемпионат 08:54
Футбол

Миранчук получил травму в матче с «Партизаном»

В матче кубка «Матч Премьер» с «Партизаном» полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил повреждение и не смог продолжить встречу, сообщает «Матч ТВ».
LiveSport.ru 07:48
Политика

Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
РИА Новости 09:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
News.ru 13:34
Футбол

Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
RT на русском 11:00
Политика

С 1 марта украинцы не смогут пересекать границу России без загранпаспорта

Украинцы больше не смогут пересекать границу России без загранпаспорта. Такие правила будут введены с 1 марта 2020 года.
Росбалт 15:55
Футбол

Тухель: «Тренер „ПСЖ“ — я, а не Мбаппе. И мы играем не в теннис»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал инцидент, произошедший в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (5:0). Нападающий парижан Килиан Мбаппе публично выразил недовольство своей заменой на 68-й минуте на Мауро Икарди.
Sport24.ru 15:44
Гаджеты

Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Astera 30 января в 09:56
Политика

Олег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи

Еще одним распоряжением Мишустина статс-секретарем — замглавы Минкомсвязи назначается Людмила Бокова, которая 27 января заняла пост замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Известия 13:36
Общество

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
РБК 05:01
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Игры

Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем

Дни24 вчера в 00:39
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Шоу-бизнес

Дочь Тимати тяжело переживает расставание родителей

Отвечая на вопрос одной из подписчиц, родительница рэпера подтвердила, что Алиса очень переживает из-за расставания родителей.
StarHit.ru 15:00
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Piter.tv 04:16
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru 02:00
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Общество

В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»

РИА Новости 09:02
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке

Двоих мальчиков, которых 26 января отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, были переданы бабушке.
Газета.Ru 04:27
Общество

Власти заявили об эвакуации россиян из Китая

Из-за угрозы распространения коронавируса власти эвакуируют россиян из Китая.
Konkurent.ru вчера в 16:47
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Захар Прилепин
Российский писатель
Русский писатель, филолог, публицист. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах «ближнего зарубежья».
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