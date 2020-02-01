Политика
Lenta.ruЗахар Прилепин создал в России партию «За правду»
В России появилась партия «За правду», председателем которой стал писатель Захар Прилепин. За ее создание проголосовали делегаты из 58 субъектов страны, сообщает ТАСС.
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Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Политика
Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
Здоровье
Главный онколог Минздрава связал заболеваемость раком с сыроедением
Ранее онколог Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала симптомы рака в области головы и шеи.
Политика
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Футбол
Неймар покрасил волосы в розовый цвет
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» покрасил волосы в розовый цвет.
Политика
Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника
Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
Спорт
Ласицкене показала лучший результат сезона в мире
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Хоккей
Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов.
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Кино
«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с австрийским клубом «Сваровски Тироль»
Московский ЦСКА сыграл вничью с австрийским "Сваровски Тироль" в товарищеском матче.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Кино
В Белоруссии начались съёмки нового сезона сериала «Сваты»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Футбол