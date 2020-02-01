Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахар Прилепин создал в России партию «За правду»

В России появилась партия «За правду», председателем которой стал писатель Захар Прилепин. За ее создание проголосовали делегаты из 58 субъектов страны, сообщает ТАСС.
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Партия Прилепина взяла Телеграф

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
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Захар Прилепин
Российский писатель
Русский писатель, филолог, публицист. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах «ближнего зарубежья».
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