Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗахар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Писатель Захар Прилепин, лидер общественного движения "За правду", объявил о создании одноименной политической партии. Учредительный съезд новой партии проходит в Москве в субботу, 148 делегатов из почти 60 субъектов РФ единогласно проголосовали за ее создание.
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Партия Прилепина взяла Телеграф

Комсомольская правда09:53

В России создали партию «За правду»

ТАСС07:29

В России появилась партия «За правду»

Известия08:17

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru08:00

В России создали новую партию «За правду»

РИА Новости07:45

В России создана партия «За правду!»

Коммерсантъ08:42

Звезда ТНТ и актер из Голливуда создали в России новую партию. Онлайн с места события

URA.Ru03:16
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Общество

В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
RT на русском 06:56
Футбол

Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
РИА Новости 12:07
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Политика

Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай

Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
РИА Новости 12:35
Наука

Ученые выявили роль хронического воспаления как причину ускоренного старения

Международная группа ученых, в состав которой вошел заведующий научно-исследовательской лабораторией системной медицины здорового старения Университета Лобачевского Клаудио Франчески, описала механизмы, лежащие в основе хронического воспаления, и идентифицировал несколько факторов риска, ведущих к возникновению заболеваний.
Индикатор 11:49
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Культура

Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

Напомним, после обращения Андрея Зеленина чиновники заявили, что договора на проведение концерта Элджея во Дворце спорта «Юность» нет, поэтому организаторам придется искать другую площадку.
31 канал Челябинска вчера в 06:41
Экономика

Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:51
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Футбол

«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова

Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов.
Газета.Ru 12:09
Общество

Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны

Красная весна 08:48
Спорт

Ласицкене показала лучший результат сезона в мире

Спорт-Экспресс 11:04
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

Помпео прибыл в Нур-Султан для переговоров с руководством Казахстана

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где у него запланированы встречи с высшим руководством страны.
RT на русском 12:16
Футбол

Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Тиролем» в контрольном матче

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с австрийским "Тиролем" в контрольном матче на сборе в Испании.
РИА Новости 12:58
Футбол

Федун: уход С. Бакаева из «Спартака» стал неожиданным для меня

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал переход полузащитника Солтмурада Бакаева в казанский «Рубин».
Чемпионат 12:33
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении Эмилиано Ригони из «Сампдории»

Пресс-служба «Зенита» объявила о досрочном возвращении аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони, который первую часть сезона провел в аренде в «Сампдории».
Bookmaker-ratings.ru 12:29
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания вчера в 08:36
Происшествия

Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет

Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 11:59
Происшествия

Семерых детей госпитализировали после посещения сауны в Перми

ТАСС 12:46
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Шоу-бизнес

Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий вчера в 01:08
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
РБК вчера в 11:27
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
РБК 30 января в 23:00
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ 12:40
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
РИА Новости 06:39
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

Похолодание придет в центральные области Европейской России уже в середине следующей недели, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Политическая Экспертиза 02:46
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Lenta.ru 09:08
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
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Захар Прилепин
Российский писатель
Русский писатель, филолог, публицист. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах «ближнего зарубежья».
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