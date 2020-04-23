Политика
Газета.RuЗахарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
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Общество
Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом
В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Происшествия
Под Воронежем у двух работников скорой помощи подтвердился коронавирус
В департаменте здравоохранения предполагают, что мужчины заразились «за пределами основной работы», то есть на второй работе (все трое участников скандала по совместительству работают в частной скорой помощи) или в быту.
Воронежский городской портал 07:37
Технологии
Вышел браузер Vivaldi 3.0 для PC и первая релизная версия на Android
Игромания.ру вчера в 16:55
Футбол
Защитник футбольного «Динамо» признался, что не знает кто такой Ленин
Защитник московского «Динамо» Тони Шунич признался, что ему неизвестен этот исторический персонаж.
ГЛАС.RU 09:50
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Меры ограничения в Москве из-за введения режима повышенной готовности могут ужесточить, но планируется это делать точечно.
ТАСС 11:54
Общество
Еще 22 человека заразились коронавирусом в Саратовской области
Оперштаб сообщил в четверг, 23 апреля о 39 новых случаях заражения COVID-19 на территории Саратовской области.
Kursk.com 04:35
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Гаджеты
Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021 году
Переход Apple на собственные процессоры, скорее всего, начнется с нового ноутбука, потому что первые фирменные чипы Mac компании не смогут соперничать с производительностью, которую Intel обеспечивает для высокопроизводительных MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro.
Вести.Ru 08:47
Политика
Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников
МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
Политика
Лукашенко не планирует закрывать границы Белоруссии из-за пандемии
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственных границ республики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:30
Происшествия
МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан
Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России.
RT на русском 11:46
Общество
СМИ узнали о возможном выходе из сделки покупателя «Ведомостей»
Один из потенциальных покупателей «Ведомостей», управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович может выйти из сделки.
РБК 11:52
Политика
США отказались снимать санкции с «дочки» Роснефти
Пока власти США не будут уверены в том, что дочерняя компания Роснефти прекратила свою деятельность в Венесуэле, санкции с нее сняты не будут.
ИА Красная Весна вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом
Российская газета 11:51
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии
На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram.
Невские Новости вчера в 22:30
Экономика
Белоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы
«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.
Известия 07:54
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Космос
Захват планеты начат с Украины. Илон Маск не на шутку перепугал киевлян
Соответсвующие видео появились в YouTube По замыслу Space X, орбиту Земли в перспективе опутают тысячи мини-спутников, которые покроют всю территорию планеты высокоскоростным интернетом.
Украина.ру 05:32
Общество
В Волгоградской области готовятся ввести цифровые пропуска
Как стало известно РИАЦ, в администрации Волгоградской области готовятся предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
РИАЦ 06:14
Происшествия
Помощника главы Россельхознадзора подозревают в совращении малолетней
Помощника главы Россельхознадзора подозревают в совращении малолетней Сотрудник крупного ведомства развратил дочку друзей.
Экспресс газета 11:46
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Здоровье
Названо новое осложнение от коронавируса
РИА Новости 06:40
Политика
Путин обсудил с банкирами меры поддержки бизнеса
Глава Центробанка еще предлагает увеличить количество банков, участвующих в программах поддержки бизнеса и производства.
РЕН ТВ 10:39
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41