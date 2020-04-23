Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.

Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

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