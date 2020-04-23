Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
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Россия вернула Украине две ноты протеста по Крыму

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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