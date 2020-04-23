Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

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