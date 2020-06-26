с чего всё началось

Киев направил Москве ноту протеста в связи с проведением парадов Победы в Республике Крым, а также в Севастополе, Донецке и Луганске «без согласования с украинской стороной», следует из опубликованного 24 июня заявления МИД Украины.

Футбол Ганчаренко тренирует друзей своего сына в Беларуси Артём Ганчаренко, сын главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко, на своей странице в инстаграме опубликовал видео, которое было снято во дворе его дома.В ролике товарищ Ганчаренко-младшего оттачивает мастерство ударов по воротам.

Авто Российских водителей с 1 июля ждут три нововведения С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией. 417

Технологии Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.

Авто Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe. 18

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,7K

Политика Президента Косово обвинили в военных преступлениях 1990-х годов После начала войны НАТО против Югославии создал свое правительство, в котором стал премьер-министром, однако президентом уже не контролировавшегося сербскими властями Косово стал только в 2016 году. 68

Футбол «Ливерпуль» стал чемпионом Англии «Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.

Шоу-бизнес Ксения Собчак сообщила о переломе носа Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала». 845

Общество В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ. 72

Общество В трансляции парада Победы появились спецэффекты Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT. 495

Политика Финляндия откроет границы для россиян в последнюю очередь В Финляндии границу с Россией для туризма планируют открыть в последнюю очередь и только после возобновления свободного передвижения внутри Шенгенской зоны. 293

Общество В июле Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей В июле Пенсионный фонд РФ начнет выплаты по 10 000 рублей на детей, предложенные в ходе телеобращения президента Владимира Путина.