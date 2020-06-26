Политика
ИзвестияМИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста в связи с проведением парадов Победы в Республике Крым, а также в Севастополе, Донецке и Луганске «без согласования с украинской стороной», следует из опубликованного 24 июня заявления МИД Украины.
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Киберспорт
Критика Fallout 76 задержала выход Doom Eternal
Благодаря переносу Doom Eternal стала намного лучше.
Городской портал Новый Нижний 12:00
Происшествия
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,4
РИА Новости 17:44
Футбол
Ганчаренко тренирует друзей своего сына в Беларуси
Артём Ганчаренко, сын главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко, на своей странице в инстаграме опубликовал видео, которое было снято во дворе его дома.В ролике товарищ Ганчаренко-младшего оттачивает мастерство ударов по воротам.
Soccer.ru 14:57
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут три нововведения
С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Политика
Президента Косово обвинили в военных преступлениях 1990-х годов
После начала войны НАТО против Югославии создал свое правительство, в котором стал премьер-министром, однако президентом уже не контролировавшегося сербскими властями Косово стал только в 2016 году.
Новые Известия вчера в 13:35
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Политика
Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена
Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
Агентство Москва 13:44
Общество
В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов
Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Политика
Финляндия откроет границы для россиян в последнюю очередь
В Финляндии границу с Россией для туризма планируют открыть в последнюю очередь и только после возобновления свободного передвижения внутри Шенгенской зоны.
Невские Новости 14:01
Общество
В июле Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей
В июле Пенсионный фонд РФ начнет выплаты по 10 000 рублей на детей, предложенные в ходе телеобращения президента Владимира Путина.
МонаВиста 05:42
Футбол
«Эспаньол» остался на последнем месте после поражения от «Бетиса»
Евро-футбол.ру 18:08
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Шоу-бизнес
Forbes представил рейтинг самых успешных звезд России
Forbes представил список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
БИЗНЕС Online 01:31
Общество
В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19.
Москва 24 15:57
Кино
Японский робот Эрика снимется в фильме
Газета.Ru 09:29
Технологии
Sony пообещала 3,5 млн рублей за взлом игровой консоли PS4
Sony пообещала 3,5 млн рублей (более 50 тыс. долларов) за взлом игровой консоли PS4.
Astera 06:04
Армия и оружие
Недозащитили: опубликованы последствия противостояния израильских F-16 с С-300 и «Панцирь-С»
Очередной рейд израильских ВВС против сирийских и иранских военных вновь завершился не в пользу систем ПВО С-300 и «Панцирь-С».
Avia.pro 00:14
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15
Политика
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39