Политика

ИзвестияИзвестияМИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму

Киев направил Москве ноту протеста в связи с проведением парадов Победы в Республике Крым, а также в Севастополе, Донецке и Луганске «без согласования с украинской стороной», следует из опубликованного 24 июня заявления МИД Украины.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось
В заявлении МИД Украины говорится
, что проведение парадов в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне «без согласования с украинской стороной» рассматривается «как откровенное пренебрежение» Россией действующим законодательством Украины и нормами международного права.
РБК13:02

Подробнее о событии

Захарова: украинскую ноту протеста из-за парада в Крыму вернут в Киев

Московский Комсомолец17:18

Захарова оценила «решительный протест» Киева против парада в Крыму

РИА Новости Крым14:06

Сенатор от Крыма осудила киевскую ноту протеста из-за парада Победы в республике

ИА Крыминформ03:23

Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

РИА Новости11:10

Россия вернёт Украине ноту протеста из-за проведения парада в Крыму

RT на русском11:35

Москва вернет Киеву ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму

Вести Крым12:34

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

ТАСС11:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК 18:03
4,9K
Киберспорт

Критика Fallout 76 задержала выход Doom Eternal

Благодаря переносу Doom Eternal стала намного лучше.
Городской портал Новый Нижний 12:00
Происшествия

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,4

РИА Новости 17:44
3
Футбол

Ганчаренко тренирует друзей своего сына в Беларуси

Артём Ганчаренко, сын главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко, на своей странице в инстаграме опубликовал видео, которое было снято во дворе его дома.В ролике товарищ Ганчаренко-младшего оттачивает мастерство ударов по воротам.
Soccer.ru 14:57
Авто

Российских водителей с 1 июля ждут три нововведения

С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
417
Общество

Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам

Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
450
Технологии

Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW

Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
323
Авто

Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus

В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
18
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
5,7K
Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
101
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
26
Шоу-бизнес

Нетиевский назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»

WomanHit.ru 08:25
17
Политика

Президента Косово обвинили в военных преступлениях 1990-х годов

После начала войны НАТО против Югославии создал свое правительство, в котором стал премьер-министром, однако президентом уже не контролировавшегося сербскими властями Косово стал только в 2016 году.
Новые Известия вчера в 13:35
68
Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
845
Политика

Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена

Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
Агентство Москва 13:44
8
Общество

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
72
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
495
Политика

Финляндия откроет границы для россиян в последнюю очередь

В Финляндии границу с Россией для туризма планируют открыть в последнюю очередь и только после возобновления свободного передвижения внутри Шенгенской зоны.
Невские Новости 14:01
293
Общество

В июле Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей

В июле Пенсионный фонд РФ начнет выплаты по 10 000 рублей на детей, предложенные в ходе телеобращения президента Владимира Путина.
МонаВиста 05:42
Футбол

«Эспаньол» остался на последнем месте после поражения от «Бетиса»

Евро-футбол.ру 18:08
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
491
Шоу-бизнес

Forbes представил рейтинг самых успешных звезд России

Forbes представил список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
БИЗНЕС Online 01:31
9
Общество

В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19.
Москва 24 15:57
961
Кино

Японский робот Эрика снимется в фильме

Газета.Ru 09:29
3
Технологии

Sony пообещала 3,5 млн рублей за взлом игровой консоли PS4

Sony пообещала 3,5 млн рублей (более 50 тыс. долларов) за взлом игровой консоли PS4.
Astera 06:04
21
Армия и оружие

Недозащитили: опубликованы последствия противостояния израильских F-16 с С-300 и «Панцирь-С»

Очередной рейд израильских ВВС против сирийских и иранских военных вновь завершился не в пользу систем ПВО С-300 и «Панцирь-С».
Avia.pro 00:14
1
Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15
Политика

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
3,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное