Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
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В России видят отчетливые попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в Белоруссии с целью расколоть общество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАССвчера в 09:18
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