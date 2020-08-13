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Газета.Ru
Газета.Ru

Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

В России видят отчетливые попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в Белоруссии с целью расколоть общество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАССвчера в 09:18
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Россия напомнила о близком партнерстве с Белоруссией

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МИД России отверг теорию о «русском следе» в протестах в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 10:54
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Захарова назвала претензии США к России в текущих условиях бездоказательными

ТАССвчера в 10:28
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МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов

РБКвчера в 09:24
РИА Новости

Захарова рассказала о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:24
RT на русском

В МИД России отметили попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:34
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ЦРУ использовали надежды белорусов: Ожидание перемен обернулось спецоперацией

Царьградвчера в 09:54
КП - Беларусь

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова высказалась о протестах в Беларуси и российском следе

КП - Беларусьвчера в 11:37

«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
Evo-rus.com12 августа в 07:32
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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Обсерватория ALMA наблюдает самого далекого «двойника» Млечного пути

Астрономы, используя радиообсерваторию Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), открыли экстремально далекую от нас и потому очень молодую галактику, которая удивительным образом напоминает нашу собственную галактику Млечный путь.
AstroNews.ruвчера в 11:07
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Россию обвинили в подстрекательстве к племенным бунтам в Сирии

По версии племенных представителей, ДСС могли инициировать нападения из-за того, что их политика не получает поддержки среди проживающих в неподконтрольных официальному Дамаску районах Заевфратья арабов-суннитов, недовольных засильем курдов в локальных управляющих органах.
News.ru12 августа в 05:10

Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

Окружение португальского футболиста Криштиану Роналду опровергло информацию о вероятном переходе спортсмена в испанскую «Барселону» из итальянского «Ювентуса», цвета которого сейчас защищает нападающий.
News.ruвчера в 10:49

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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