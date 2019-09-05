Политика
Московский КомсомолецЗахарова обвинила НАТО в отказе приглашать Россию в Польшу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что НАТО повлияло на решение не приглашать РФ на мероприятия в честь начала Второй мировой войны в Варшаве. Об этом она рассказала на сессии в ходе Восточного экономического форума.
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с чего всё началось
За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.РИА Новостивчера в 20:59
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Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Политика
Абэ процитировал Тютчева, говоря о будущем отношений с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ процитировал знаменитое стихотворение Федора Тютчева про Россию, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:01
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика
Документы по интеграции России с Белоруссией подпишут в декабре
Программа действий по интеграции между Россией и Белоруссией будет подписана в срок. Планируется, что произойдет это к 8 декабря.
Телеканал 360° 04:39
Авто
Euro NCAP показал краш-тесты 7 новинок на видео
Tvoe-avto.com вчера в 11:58
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Футбол
Глушаков высказался о тренерском тандеме Каррера-Пилипчук в «Спартаке»
RT на русском 03:17
Экономика
Россияне стали меньше тратить на еду
В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.
Lenta.ru 01:48
Авто
Новый BMW M2 получит гибридную установку
На сегодняшний день BMW M2 Competition является очень интересным предложением на автомобильном рынке, модель по-прежнему имеет в своем арсенале традиционный ДВС.
Тарантас Ньюс 01:11
Киберспорт
Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere
Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты
Российский лидер Владимир Путин в ходе сессии ВЭФ заявил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.
RT на русском 05:58
Происшествия
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
RT на русском 05:41
Армия и оружие
Эрдоган хотел бы иметь ядерное оружие
На экономическом форуме в городе Сивас в Центральной Анатолии 4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган сделал серьёзное заявление по ядерному оружию.
ИА REX 04:00
Авто
Hyundai представит свой новый пикап в мае 2020 года
Компания Hyundai разрабатывает пикап для рынка США, который сейчас носит кодовое название NX4-OB. Дебют модели состоится в мае 2020 года.
32CARS.ru 02:53
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Происшествия
Черные ящики извлечены с места крушения Су-25 на Ставрополье
Оба черных ящика штурмовика Су-25, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, обнаружены на месте катастрофы.
REGNUM вчера в 07:46
Общество
Получивший поздравление Путина школьник поступил в лицей Петербурга
Школьник из Улан-Удэ Андрей Мешков, которого с победой в чемпионате мира WorldSkills в компетенции «Сетевое и системное администрирование» поздравил президент России Владимир Путин, поступил в физико-математический лицей Петербурга, рассказала мать мальчика Марина Цыбикова.
Взгляд.ру 05:37
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Дастин Порье провели официальную дуэль взглядов.
Чемпионат 05:40
Политика
ЕС приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и целого ряда овощей с Украины.
Expert.ru вчера в 15:24
Футбол
Ракитич может покинуть «Барселону» зимой
По информации итальянского издания, Иван Ракитич выразил желание покинуть «Барселону» в ближайшее время, так как почувствовал, что клубу он не нужен так, как был в прошлом сезоне.
Комсомольская правда 04:52
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Недвижимость
Спрос на загородное жилье в Подмосковье вырос на 9% за год
В настоящее время на подмосковной загородной "вторичке" в продаже находится 38 572 объекта, что на 29% меньше, чем было в начале осени прошлого года.
Интерфакс 05:31
Политика
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.
РИА Новости 05:54
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44