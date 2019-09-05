За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что НАТО повлияло на решение не приглашать РФ на мероприятия в честь начала Второй мировой войны в Варшаве. Об этом она рассказала на сессии в ходе Восточного экономического форума.

Захарова обвинила НАТО в отказе приглашать Россию в Польшу

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