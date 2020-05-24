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США не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона готова была их обсуждать в рамках имеющихся инструментов.
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США каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям. Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить.
— Мария Захарова, российский дипломатLenta.ru 18:19
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