США каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям. Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить.

США не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона готова была их обсуждать в рамках имеющихся инструментов.

Захарова: США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу

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