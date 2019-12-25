Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗахарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН

США не выдают визы российским сотрудникам ООН в Нью-Йорке при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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 ведомства, говорится, что российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные генсеком ООН в подразделения, занимающиеся военной тематикой, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.
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Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН

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МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

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Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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