с чего всё началось

США не выдают визы российским сотрудникам ООН в Нью-Йорке при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН

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