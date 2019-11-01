Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЗахарова: США вывозят из Сирии нефть на десятки миллионов долларов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала во время брифинга, что США незаконно вывозят из Сирии нефть на 30 миллионов долларов в месяц, передает ТАСС.
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