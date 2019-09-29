Политика
RT на русскомЗахарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров экс-президента США Барака Обамы.
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Политика
Стало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку 28 сентября, мог лоббировать оказание военной помощи Киеву.
Lenta.ru 10:04
Футбол
Дом футболиста «Реала» ограбили во время матча с «Атлетико»
Портал El Chiringuito сообщил о том, что дом футболиста мадридского «Реала» Каземиро был ограблен во время матча седьмого тура Примеры против «Атлетико» (0:0).
Metaratings 07:45
Футбол
Фанаты «Лиона» устроили акцию в поддержку Тибета
Позднее текст баннера был изменен на «Free Ligue 1», в знак протеста против руководства Лиги 1 и его стремления отдавать приоритет экономическим интересам, а не интересам французских болельщиков.
Metaratings 06:39
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 10:25
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Политика
Конгрессмены намерены потребовать раскрыть разговоры Трампа и Путина
Конгрессмен отметил, что Демократическая партия намерена выяснить, была ли попытка скрыть расшифровки разговоров Трампа и Путина.
Известия 10:48
Автоспорт
Авария с участием российского гонщика в Сочи попала на видео
Российский гонщик Никита Мазепин попал в аварию на этапе серии «Формулы-2» в Сочи. Видео появилось в Instagram-аккаунте jack_ne_daniels.
Lenta.ru 07:20
Космос
Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 27 сентября в 09:22
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Происшествия
Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином
Коммерсантъ вчера в 12:14
Кино
Человек-паук вновь появится в киновселенной Marvel
Компании Disney и Sony заключили сделку, в рамках которой студия Marvel получила право спродюсировать еще один эпизод о Человеке-пауке.
Политическая Экспертиза 27 сентября в 17:31
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Футбол
Докампо: «У „Рубина“ было преимущество, только не смогли забить»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал ничейный результат матча с «Уфой» (0:0) в 11-м туре РПЛ.
Sport24.ru 09:40
Армия и оружие
В Макеевке в ДНР было обнаружено самодельное взрывное устройство
Народная милиция ДНР сообщает о том, что в городе Макеевка было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Новостной фронт 08:41
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в Балашихе
Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании иностранной гражданки в подмосковной Балашихе.
Известия 10:13
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловала мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 10:57
Транспорт
РЖД ко дню пожилого человека подарят пассажирам старше 60 лет скидку
РЖД к Международному дню пожилого человека дадут скидку 50% на билет в купе пассажирам старше 60 лет, сообщила компания.
РИА Новости 27 сентября в 09:56
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Гаджеты
Глава Huawei обвинил Xiaomi в выпуске непрактичного смартфона
После анонсирования нового флагмана Mate 30 от Huawei глава компании Ричард Ю во время интервью с журналистами высказал свое мнение по поводу нового необычного смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает iXBT.
UfacityNews.ru 01:48
Футбол
Болельщики «Спартака» призывают Кононова покинуть клуб
РИА Новости 10:09
Происшествия
Щенок питбуля погиб, спасая детей от ядовитой змеи
Восьмимесячный питбуль по кличке Зевс спас детей своих хозяев от ядовитой змеи ценой собственной жизни.
Life.ru 03:48
Шоу-бизнес
Дима Билан подарил в Самаре детям сертификат на инклюзивную площадку
Артист подарил студии сертификат на установку инклюзивной детской площадки.
ТРК Губерния 07:42
Политика
Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году
В 2020 году в России впервые пройдет цифровая перепись населения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат.
Газета.Ru 10:52
Происшествия
В Симферополе автомобиль после ДТП влетел в подземный переход
"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем КІА, который после удара был отброшен за пределы проезжей части и упал в проем подземного перехода, находящегося в районе перекрестка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:08
Политика
Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал появление на Украине петиций с требованием опубликовать тексты переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
РИА Новости 09:07
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41