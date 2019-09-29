Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров экс-президента США Барака Обамы.
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Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы

RT на русском11:04

Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры

URA.Ru10:18

Захарова призвала США опубликовать стенограммы разговоров Обамы с мировыми лидерами

ТАСС10:48

Захарова назвала опасными звонки в Вашингтон после публикации стенограммы

РБК10:07

Захарова назвала «опасными» переговоры с США после опубликованной стенограммы

Телеканал 360°09:54

Захарова призвала США предоставить стенограммы разговоров Обамы

РЕН ТВ11:07

Захарова отметила опасность переговоров с США

Газета.Ru09:46
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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