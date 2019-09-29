Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗахарова: Вести переговоры с Вашингтоном стало опасно

Публикация Вашингтоном стенограммы телефонных переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским меняет форму отношений между государствами: вести переговоры с Вашингтоном стало опасно.
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