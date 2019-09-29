Политика
Российская газетаЗахарова: Вести переговоры с Вашингтоном стало опасно
Публикация Вашингтоном стенограммы телефонных переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским меняет форму отношений между государствами: вести переговоры с Вашингтоном стало опасно.
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Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Спорт
Избежавший дисквалификации Коулман стал чемпионом мира на стометровке
Американский спринтер Кристиан Коулман, накануне чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) избежавший дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов, одержал победу на стометровке.
Чемпионат вчера в 15:34
Политика
Депутаты бундестага призвали к снятию санкций с России
Представители сразу нескольких фракций парламента Германии призвали ослаблять санкции против России, сообщает телеканал "Царьград".
Народные новости вчера в 04:21
Футбол
«Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ
Московский "Спартак" проиграл "Оренбургу" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу и потерпел четвертое поражение подряд в данном турнире.
РИА Новости 11:33
Политика
Трамп опубликовал видеообращение в связи с последними скандалами
Американский лидер Дональд Трамп записал видеообращение на фоне очередной попытки демократов довести дело до его импичмента.
iReactor вчера в 19:10
Общество
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний
Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.
Российская газета 10:49
Наука
В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов
Стоит отметить, что ранее в этом районе ученые находили следы захоронений викингов в присущих им погребальных лодках.
Planet Today 27 сентября в 15:50
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Общество
Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского Елена посетила ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development.
Политика Сегодня 26 сентября в 03:41
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» победили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины
"Динамо" с 17 очками занимает третье место в чемпионате Украины, "Днепр-1" с 11 балами идет седьмым.
РИА Новости 12:17
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Авто
ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России
В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Футбол
Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью
Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков выступил с критикой в адрес футболиста «Локомотива» и сборной России Федора Смолова.
Sport24.ru вчера в 16:51
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Этап «Формулы-1» ВТБ Гран-при России проводится в Сочи шестой раз. Четырежды победу в гонке одерживал Хэмилтон.
Lenta.ru 09:08
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в отделении ОВД
Ранее о фотографиях написал Telegram-канал Baza. По данным канала фотосессия состоялась в Тверском отделении МВД.
ФедералПресс 10:30
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Армия и оружие
При обстреле Горловки силовики ВСУ ранили мирного жителя – ДНР
Исполняющий обязанности руководителя администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что в результате обстрела населенного пункта со стороны силовиков вооруженных сил Украины (ВСУ) местный мирный житель получил ранение в руку.
Журналистская правда 10:40
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Шоу-бизнес
Лазарев рассказал о тайном рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери. Это произошло в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.
Газета.Ru 11:40
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26