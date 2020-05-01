В объявленном ранее формате дебаты Захарова-Навальный не состоятся. Утром между сторонами возникли разногласия о необходимости модерации, и поскольку договориться им не удалось, я как приглашенная сторона, выхожу из этой истории и больше в ней никак не участвую.

Анонсированные на пятницу дебаты между основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой не состоятся из-за разногласий по формату. 28 апреля Захарова дала интервью журналисту Михаилу Зыгарю на его YouTube-канале.

Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены

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