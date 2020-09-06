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Ведомости
Ведомости

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Захарова пояснила, что пост про Вучича был «неверно истолкован»

ТАСС07:33
News.ru

Захарова попросила прощения у Вучича за свой пост

News.ru07:37
Газета.Ru

Захарова заявила, что пост про Вучича был «неверно истолкован»

Газета.Ru07:42
РБК

Захарова объяснила вызвавший скандал пост о переговорах Трампа и Вучича

РБК07:35
Московский Комсомолец

Захарова извинилась за возмутивший сербских чиновников пост

Московский Комсомолец07:25
РИА Новости

Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа

РИА Новости07:17
URA.Ru

Захарова извинилась за пост о сербах

URA.Ru08:02

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Глава МИД Украины заявил, что цивилизацию в Россию принесли украинцы

На Украине Александр Горбаруков "Цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, развивали хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
REGNUM11:32
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
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Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.
РИА Новостивчера в 01:00
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Цены на вторичном рынке жилья в России начали расти

За последний месяц квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 1,5%. Средняя стоимость квадратного метра жилья на начало сентября составляет 79 тысяч 700 рублей за квадратный метр, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.
BFM.ru12:09
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