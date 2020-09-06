Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Смотрите также
Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта в Сочи
Протестующих у резиденции Лукашенко разогнали
Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России
Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Большой театр откроет новый сезон оперой «Дон Карлос»
Instagram заблокировал аккаунт сына Эвелины Бледанс с синдромом Дауна
В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального
У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России
Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.В источнике
Подробнее о событии