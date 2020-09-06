Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.В источнике
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