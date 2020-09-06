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Ведомости
Ведомости

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Самое важное в России и в мире на 5—6 сентября. В камеру к Фургалу подселили экс-министра, Захарова спровоцировала международный скандал

URA.Ru13:00
ТАСС

Захарова пояснила, что пост про Вучича был «неверно истолкован»

ТАСС07:33
РИА Новости

Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа

РИА Новости07:17
РБК

Захарова объяснила вызвавший скандал пост о переговорах Трампа и Вучича

РБК07:35
Московский Комсомолец

Захарова извинилась за возмутивший сербских чиновников пост

Московский Комсомолец07:25
Газета.Ru

Захарова заявила, что пост про Вучича был «неверно истолкован»

Газета.Ru07:42
News.ru

Захарова попросила прощения у Вучича за свой пост

News.ru07:37

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
Lenta.ru12:44

В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
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«Родина» договорилась со «Спартаком» о матче в КР на его стадионе

Руководство московских "Родины" и "Спартака" достигли предварительной договоренности о проведении матча группового турнира Кубка России по футболу на стадионе "красно-белых", сообщил РИА Новости генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов.
РИА Новости11:25

Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover2411:05
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Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
RT на русскомвчера в 14:05
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