Политика

РБКРБКЗахарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «РИА Новости».
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США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, как за последние годы изменилось поведение США во внешней политике.
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Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

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