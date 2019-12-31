Политика
РБКЗахарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики
США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «РИА Новости».
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, как за последние годы изменилось поведение США во внешней политике.РИА Новости01:52
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Космос
Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Шоу-бизнес
Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм
Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Политика
«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение
"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.
Армия и оружие
Японцы показали изображение нового истребителя
Изображение перспективного самолёта было опубликовано японскими военными в проекте бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 256 миллионов долларов концерну Mitsubishi на разработку нового истребителя.
Футбол
УЕФА представил сборную открытий Лиги чемпионов
УЕФА на своём официальном сайте опубликовал символическую сборную, в которую вошли игроки, ставшие главными открытиями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Здоровье
В омском онкодиспансере открыли новую операционную
Кино
Умер художник «Бегущего по лезвию» и «Чужих» Сид Мид
Сид Мид создал визуальный дизайн для фильмов «Звездный путь» (1979), «Бегущий по лезвию» (1982), «Чужие» (1986) «Бегущий по лезвию 2049» (2017) и других.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Космос
Астрономы рассказали о красивом звездопаде в ночь на 4 января
На сам спутник Земли астрономы предлагают взглянуть 10 января — на поздний вечер этого дня приходится полутеневое затмение Луны, которое (естественно, при условии хорошей погоды), можно будет увидеть со всей территории России.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Политика
Песков заявил, что РФ и Белоруссия пока не договорились по газу
РФ и Белоруссия пока не договорились по газу, но в Кремле призывают не обсуждать апокалиптических сценариев развития событий - Песков.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки
Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
Политика
Кремль развеял слухи о «якобы теракте в Магнитогорске»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи о «якобы теракте в Магнитогорске» 31 декабря 2018 года, когда в жилом доме, согласно официальной версии, произошел взрыв бытового газа, искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство.
Шоу-бизнес
Актер Бадюк госпитализирован в Таиланде
Общество
Россияне назвали главные блюда на новогоднем столе
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что наиболее популярными блюдами на новогоднем столе у россиян будут салат "Оливье" (73%), мандарины (65%) и салат "Селедка под шубой" (60%).
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.