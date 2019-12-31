Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, как за последние годы изменилось поведение США во внешней политике.

с чего всё началось

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «РИА Новости».

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